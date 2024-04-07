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王品旗下2餐廳 7人疑食物中毒送醫

記者林佳彣／台北7日電
北市衛生局4月5日稽查「初瓦」，發現廚餘區、油炸機、烤台、洗滌區等處不潔。(圖／台北市衛生局提供)
北市衛生局4月5日稽查「初瓦」，發現廚餘區、油炸機、烤台、洗滌區等處不潔。(圖／台北市衛生局提供)

王品集團旗下餐飲「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋，傳出疑似食物中毒。台北市衛生局6日證實兩店共七人出現噁吐、腹瀉等身體不適就醫，5日接獲醫院通報疑似食品中毒案件後，隨即前往稽查，查到環境不潔、食材分裝未妥善等缺失，已限期4月8日前改善。王品集團表示，會配合衛生局查明原因。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說明，「初瓦」員工與客人於4月3日、4、5日用餐，食用炒水蓮、筍絲炒肉、金沙魷魚、豬肝、豬血湯、店內的水等餐點後，出現嘔吐、噁心、腹瀉、腹痛等不適，4日晚上11點陸續有人就醫，院方5日通報衛生局疑似食品中毒案件，共有5例。

林冠蓁指出，「嚮辣」員工與客人於4月3日用餐，食用天使紅蝦、藍鑽蝦、干貝、鱸魚、油條、牛肉、米血、芋頭貢丸、高麗菜、蕃茄湯、麻辣湯、蒜頭雞湯、奶茶、冰淇淋等餐點後，出現腹瀉、發燒、嘔吐等不適，4月5日就醫，院方也通報疑似食品中毒，共有2例。

衛生局5日獲報，下午前往兩店稽查。林冠蓁說，初瓦的廚餘區、抽油煙機、油炸機、烤台、洗滌區不乾淨，以及私人物品放在廚房、食材沒有標示分裝日期、冰箱食材未標示日期、部分食材未提供來源憑證、地面有菜渣等缺失。饗辣是私人物品擺放在廚房、分裝食材沒有標示分裝日期、部分食材沒有提供來源憑證、廚餘區檯面不乾淨。

林冠蓁表示，現場已要求業者於4月8日前改善。

北市衛生局4月5日稽查「初瓦」，發現廚餘區、油炸機、烤台、洗滌區等處不潔。(圖／...
北市衛生局4月5日稽查「初瓦」，發現廚餘區、油炸機、烤台、洗滌區等處不潔。(圖／台北市衛生局提供)
北市衛生局稽查「嚮辣」發現，店內廚餘區不潔、食材未標示分裝日期。(圖／台北市衛生...
北市衛生局稽查「嚮辣」發現，店內廚餘區不潔、食材未標示分裝日期。(圖／台北市衛生局提供)

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