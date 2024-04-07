中士枉死16年 母步行百里求媽祖找真相

軍冤家屬尤瑞敏為祈求媽祖找到真相，從大甲鎮瀾宮走到彰化南瑤宮，預計會步行百里到嘉義新港奉天宮。(記者黃仲裕／攝影)

「孩子在軍中枉死16年了卻找不到真相，我的心真的好痛好痛」空軍中士蔡學良2008年在台東靶場進行射擊訓練，不料卻意外中槍身亡，由於疑點眾多，國防部 針對到底當年事故如何發生，說法一變再變，母親尤瑞敏今年參與大甲媽祖遶境活動，懇求媽祖能夠為愛兒喪命軍中找到原因，也希望當年的軍旅同袍能夠站出來說出真相。

尤瑞敏表示，蔡學良槍擊 身亡後，她試過許多方式尋求協助，除了向總統陳情、前往國防絕食抗議、研讀槍傷彈道學教科書以及學習法律相關課程，希望能夠用任何想得到的方式找到真相，也希望能夠透過民間信仰的方式，祈求媽祖能夠讓兒子被槍擊身亡的真相大白。

大甲媽祖5日晚11點起駕，尤瑞敏用手寫看板掛在身上陪同媽祖遶境，預計步行百里到嘉義新港奉天宮，走到彰化南瑤宮時，腳上已貼滿一塊塊的貼布，但她仍決定走到新港奉天宮，希望能透過神祗的力量，為多年未解的懸案，早日真相大白。

另外，大甲媽祖鑾駕又創新紀錄，十多萬名隨香信眾簇擁緩緩南下，沿途民眾爭相躦轎底，媽祖鑾駕比預計時間慢約6小時進入彰化縣境，彰化出動優勢警力維持秩序，媽祖鑾駕7日凌晨1點39分進入「一級戰區」彰化市民生地下道，約5分鐘走出地下道，一路順暢。