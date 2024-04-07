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太魯閣續封 開園無時間表 旅館業支持：有安全才有觀光

台灣新聞組╱綜合7日電
花蓮強震的落石擊毀蘇花公路下清水橋，公路局冒雨搶修，6日該橋段恢復單線雙向通行，宜花交通終於恢復。(記者許正宏／攝影)
花蓮強震的落石擊毀蘇花公路下清水橋，公路局冒雨搶修，6日該橋段恢復單線雙向通行，宜花交通終於恢復。(記者許正宏／攝影)

由於餘震不斷、土石鬆動，太魯閣國家公園內多處落石坍塌，園區重創已面目全非，該國家公園管理處原本公告封閉至今天，昨宣布修復期程無法預估，將持續封閉，開園沒有時間表。旅館業者昨天說，先有安全才有觀光，支持國家公園安全無虞再開園。

太魯閣國家公園多處步道和景點災損嚴重，太管處副處長林忠杉說，這次強震造成的破壞可說是1986年開園以來最慘，目前連勘查災情都沒辦法，只能從救難隊伍傳回來的影像、詢問下山的山友以了解目前災況；但因餘震不斷且仍有落石，風險還不小，必須持續封園。

國家公園署表示，目前難以預估修復期，會依餘震、公路搶修情況與設施修復狀況滾動檢討，評估園區安全後再另行公告開放；開園無時間表。

國立東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三表示，太魯閣多是脆弱地質，歷史上也發生過多次改變地貌等級的地震，這是大自然的常態；這次地震受損範圍大，勢必要投入大量金錢、人力修復，時間恐怕會以年為單位。

太魯閣國家公園以雄壯瑰麗的高山、險峻絕美的峽谷景色知名，是海內外遊客青睞的景點，若長期封園，恐嚴重衝擊花蓮在地觀光產業。

高雄餐旅大學教授劉喜臨認為，太魯閣是許多人到花蓮必遊景點，災害觀光也是一個發展面向，再者，台灣觀光數位轉型跟國際相比已稍慢，這次太魯閣封園，也可導入轉型策略，將內容經濟轉化為影像、AR、VR科技運用重現。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，太魯閣國家公園若長期封園，勢必嚴重衝擊花蓮觀光產業，但提供旅客安全的遊憩環境才是重點，現在地質、邊坡不穩定，也沒人敢來花蓮玩，不如請政府完整盤點這次災害，進一步導入科學監測的作法，等科學數據證明安全了，歡迎旅客回歸，「封園這段時間是必要之痛，大家會咬牙撐過去」。

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