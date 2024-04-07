新加坡夫妻遊中橫 中途下車失音訊

失聯的星國夫婦（紅圈處），3日上午在花蓮轉運站排隊搭車往太魯閣國家公園的影像。(圖／民眾提供)

花蓮強震第4天仍有6人失聯，其中持澳洲 護照的新加坡 夫妻從花蓮搭觀光 巴士前往天祥，中途下車欣賞中橫美景後即無訊息，救難單位除派遣大型機具設法搶通道路，也派人徒步越過落石區域沿線搜尋，希望兩人只是受困。

失聯的星國夫婦是Sim Hwee Kok（音譯沈惠國）、Neo Siew Choo（梁秀珠），據調查，夫妻倆3日清晨6時30分在花蓮市搭上太魯閣線觀光巴士，巴士預計上午8時抵達終點站天祥，但兩人提早下車欣賞美景，花蓮縣警局嘗試手機定位找尋卻未定位成功。昨天下午，警方聯繫上巴士司機，因缺乏拆除巴士監視器主機器材，尚無法確認夫妻倆何時下車及下車地點。

花蓮縣政府表示，已聯繫客運公司派工程師帶器材上山，今天道路搶通後進入天祥區域就能拷貝巴士監視器影像釐清夫婦下車點；搜救隊持續沿巴士行經路線搜索，至昨晚仍無結果。移民署指出，前晚聯繫到梁秀珠的大姊，家屬原訂昨天搭機來台，但中午又表示父母年邁需家人照料，取消來台計畫。

至於和仁礦區受困的蕭姓男子，被獲救的同事通報遭土石掩埋，搜救人員目視發現有男子遺體，但通往礦場的道路嚴重坍方，縣府雖協調調度重機具搶進，但短時間無法闢出道路，空中吊掛的可行性也因風雨因素而降低，救難人員正勉強挺進礦場。