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寶林案通報新增1例 2重症恢復意識

記者李青縈、林佳彣／台北6日電
「寶林信義專案」通報期限從3月19日調整為3月17日到26日。(本報資料照片)
「寶林信義專案」通報期限從3月19日調整為3月17日到26日。(本報資料照片)

寶林茶室中毒案昨再增1名通報案例，39歲女子上月18日食用「招牌炒麵」後，出現腹瀉、惡心等症狀，至今累計通報34例；4名在加護病房與死神搏鬥的患者，其中2人已恢復意識、1人評估是否拔除葉克膜，情況逐步好轉，寶林茶室粿條供應商大粄城環境檢體昨出爐，唐菖蒲柏克氏菌皆為陰性，其餘檢體結果最快下周陸續出爐。

衛福部疾管署昨公布新通報案例，為1名39歲女子，3月18日於寶林茶室食用招牌炒麵後，20日開始出現腹瀉、惡心、全身倦怠症狀，就醫後腹瀉症狀已改善，因偶有胸悶，4月3日至國泰醫院急診就醫後返家休息。

疾管署副署長曾淑慧表示，「寶林信義專案」通報期限原為3月19日至26到寶林茶室用餐，且在28日前出現症狀者，由於北市衛生局調查發現，3月17日寶林茶室有新一批食材到貨，加上米酵菌酸（新譯邦克列酸）潛伏期最長約36小時，因此從昨起通報期限從3月19日調整為3月17日到26日。

寶林信義專案累計34例通報，包含2死、4人住加護病房、3人住一般病房、25人已返家休養；目前完成檢驗的30位個案，邦克列酸皆呈現陽性。住加護病房的4人，分別在北醫附醫、馬偕、3總接受治療，其中2人已經恢復意識、1人正評估是否拔除葉克膜，另一人持續昏迷。

台北市衛生局長陳彥元說，法務部法醫所上月底病理解剖2位死者，發現死者腎臟嚴重發炎，且非典型發炎樣態，建議醫療團隊對中毒患者除可採支持療法以外，也應提高血漿置換術使用頻率。4月2日起，台大醫學院法醫學科協助監測4名加護病房患者體內邦克列酸毒素濃度，已從200至400ng／mL降至20至60ng／mL，明顯改善。

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