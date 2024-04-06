嘉義近期頻震…梅山斷層近120年未錯動 氣象署示警

花蓮大地震後，至今餘震不斷，蘇花公路路廊受災嚴重，和平隧道附近道路滿布落石無法通行。由於嘉義本月地震頻繁，外界憂心梅山斷層周期已到。（記者杜建重／攝影）

花蓮3日一早發生規模7.2強震，而嘉義地區當天凌晨也發生規模4.8地震，嘉義最大震度達四級，外界憂心梅山斷層周期已到。中央氣象署坦言，從短時間來看，嘉義近期地震確實較頻繁，由於梅山斷層自1906年錯動至今已近120年，能量累積狀況確實要注意，會加強監測。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤則說，目前全台地震斷層達到活動周期主要就是東部外海的海溝型地震及梅山斷層，一旦發生大地震，災情都不會小於九二一地震。

地震專家、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋提醒，若以廣義梅山斷層範圍來看，高鐵行經嘉義沿線要特別留意。

花蓮大地震 後餘震不斷，截至昨晚6時止，累積已有527起餘震，其中顯著有感有124起，328起。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，餘震雖持續不斷，但較大規模餘震已趨於穩定、平緩，主要是有很多小區域地震在做能量釋放。台灣本來就是好發地震的地方，不會因為這次發生規模7.2地震後，短期就沒有其他地震發生。

吳健富表示，一個地震要達到能量標準，要有一定發展空間，像這次規模7.2地震，斷層長度有100公里，若要有更大地震發生，長度要達120、130公里，這次震央附近再發生更大地震的機會較低。

由於花蓮大地震發生前，嘉義當天發生兩起地震，規模最大達4.8。吳健富表示，從短時間來看嘉義近期地震確實較頻繁，但要從長時間來觀察，目前氣象署也加強監測梅山斷層，因為該處自1906年錯動至今，已間隔近120年，能量累積狀況確實要注意。

李錫堤也提到，這幾年花蓮地震很多，但外海的海溝型地震上一次發生是1920年，再上一次為1815年，至今也間隔104年。海溝型地震出現前兆就是海岸下沉，花蓮沿岸全線100多公里有約100個測站，全部都顯示海岸在下沉，且近十年來每年愈降愈多，今年最大更下降三公分，一旦降到五、六公分就代表海溝型地震要來了。

李錫堤強調，海溝型地震有規模大、傳得遠特性，梅山斷層在陸地上，兩者一旦發生大地震，災情都不會小於九二一地震。