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黑白集／台灣民間韌性 超越地震恐懼

黑白集
花蓮大地震後第三天，特搜隊和軍方5日相繼救出天祥晶英酒店等受困旅客，以直升機及軍用卡車撤出。（記者劉學聖／攝影）
花蓮大地震後第三天，特搜隊和軍方5日相繼救出天祥晶英酒店等受困旅客，以直升機及軍用卡車撤出。（記者劉學聖／攝影）

花蓮地震後數日，受困中橫和蘇花公路的民眾陸續被救出，救援工作持續往艱難處推進，台積電也傳出復工率八成的好消息。隨著更多訊息和影像傳出，人們看到地動天搖的瞬間有多麼恐怖：車輛在滾落的巨石中閃躲，騎士在跳動的橋梁上猶豫，礦區員工在懸崖邊用沙包抵擋石雨…。

向那些在驚險中拾回生命或失去生命的人致意！遠離災區的民眾或許無法體會「生死一線間」的感受，但有人活著回來訴說他們的故事，對大家都是一種啟發。就像看到激烈晃動的橋面，汽機車暫停行駛似是更佳選擇；當巨石從天而降，車輛緊貼山壁停靠或許更能減少被擊中的風險。

就像花蓮倒塌的五樓民宅，由於一樓早餐店老闆機警叫大家快逃，讓店內17名客人在大樓轟然倒塌時逃過一劫。台泥和平礦區員工的逃生故事，則充滿勵志。因為領班是老礦山原住民，受困後除了採野菜供大家補給，還自勘路線架設繩索，將64名員工全部安全帶下山。

社會的韌性，要靠經驗的不斷傳承與積累。九二一地震後，台灣全面提高了建築的安全係數，讓這次災害得以減輕。就像全球至表關切的台灣晶片生產，台積電第一時間雖有部分產線受損停工，但十小時後復原率已超過七成，次日更回升到八成。正是這樣的民間韌性，足以超越地震的恐懼。

地震 台積電 原住民

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