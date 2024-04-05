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花蓮九曲洞困3天9人平安下山 她滿身塵土「最想好好洗個頭」

記者王燕華／花蓮即時報導
受困中橫九曲洞隧道內9人今天全數平安獲救，林小姐下山第一件事就是拿出手帕把臉擦乾淨。（記者王燕華／攝影）
受困中橫九曲洞隧道內9人今天全數平安獲救，林小姐下山第一件事就是拿出手帕把臉擦乾淨。（記者王燕華／攝影）

0403花蓮大地震後第三天，受困中橫公路九曲洞隧道的9人今天由救難人員護送下山，滿身塵土掩不住喜悅表情，晶英酒店員工林小姐被救下山後，趕緊拿出手帕把臉擦乾淨，雙手揉著灰撲撲的頭髮說，「回家第一時間就是要好好洗澡洗頭！」

花蓮大地震後，九曲洞隧道原本有29人等待救援，其中8名是晶英酒店員工，也有外籍人士，但因受困多時，陸續離開，當中有幾個人冒險走回晶英酒店報平安。剩下留在原地待援的9個人，今天全被特搜人員救出，上午10時許送到前進指揮所，多名家屬笑著流淚迎接家人平安回來。

晶英酒店司機林正雄是這9人之一，他和其他人在地震後都未離開隧道，他說，當時開一輛9人座載同事共8人一同上班，經過中橫九曲洞隧道，一陣天搖地動，灰塵、石頭全部掉下來，「根本看不到路！」車子前後、右邊都被落石打到，他趕緊打倒車檔，後退回到隧道內避難。

他說，山上沒有通訊，3天電話都打不出來，食物還夠，救難隊昨天送到麵條餅乾，當中一同受困的太魯閣國家公園管理處工作人員也有煮麵給大家吃，在隧道裡很安全，但地震就是一直落石。今天由搜救隊員護送，徒步3公里再坐接駁車下山，他說，「只想趕快出來。」

同樣受困的林小姐下山第一件事，馬上把髒兮兮的臉擦乾淨，她說，這幾天在隧道內還好，因為有人出去報平安，心情穩定，終於獲救非常開心，第一件事就是好好洗澡、洗頭。

受困中橫九曲洞隧道內9人今天全數平安獲救。（記者王燕華／攝影）
受困中橫九曲洞隧道內9人今天全數平安獲救。（記者王燕華／攝影）
受困中橫九曲洞隧道內9人今天全數平安獲救。（記者王燕華／攝影）
受困中橫九曲洞隧道內9人今天全數平安獲救。（記者王燕華／攝影）

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