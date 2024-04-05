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天王星大樓開始拆除前置保護搭2根鋼梁 預計2周拆除

記者陳敬丰／花蓮即時報導
天王星大樓上午10時開拆，目前是前置保護作業，將搭建2根鋼梁，怪手鑿下的位置就是正面鋼梁的搭建點。（記者陳敬丰／攝影）
天王星大樓上午10時開拆，目前是前置保護作業，將搭建2根鋼梁，怪手鑿下的位置就是正面鋼梁的搭建點。（記者陳敬丰／攝影）

0403花蓮地震，天王星大樓坍塌傾斜，今天上午9時立委傅崐萁、縣長徐榛蔚祭拜完畢，10時許開始拆除工程的前置保護作業，預計將架設2根鋼梁承重，並搭建鷹架保護旁邊旅館；工班將24小時日夜拆除，力拚2周內將整棟建築拆完。

縣府今天上午祭拜前，提前設置機器，比原定的下午1時更早開始前置作業。8時許，天王星大樓前以擠滿了國內外各家媒體，管制區外圍也湧入不少民眾觀看，10時許添上落著微微細雨，第一輛怪手出動，在大樓正面玻璃鑿下，揭開拆除行動的序幕。

建設處長鄧子榆表示，目前都是前置保護作業，主要任務是搭建2根鋼梁承重，支撐H型鋼，讓建物不至於傾倒。原本預計搭建3根鋼梁，現場評估後認為2根已經足夠，分別搭在建物正面，也就是怪手鑿下的位置，以及建物側面，和建物本身形成三角支撐結構。

鄧子榆指出，整個上午應該都要做前置保護措施，除了搭建鋼梁，也會在天王星大樓右側的旅館外架設6層樓高的鷹架和防護網，避免拆除工程波及其他建物；拆除工程開始後就不會停下，將日夜不間斷的拆，預計2周內就可以完全拆除。

建設課長鄧子榆（中）表示，拆除開始後就不會停下，日夜施工，預計2周內就能拆除完畢...
建設課長鄧子榆（中）表示，拆除開始後就不會停下，日夜施工，預計2周內就能拆除完畢。（記者陳敬丰／攝影）

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