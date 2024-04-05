大甲媽今起駕 韓國瑜扶轎 柯文哲參拜

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香5日晚起駕，立法院長韓國瑜將擔任起駕扶轎角色。圖為2020年大甲媽南巡到高雄，時任市長韓國瑜前往迎接參香。(本報資料照片)

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香今晚起駕，立法院長韓國瑜 將擔任起駕扶轎角色，民眾黨主席柯文哲 也會先到鎮瀾宮參拜。台中市長盧秀燕因出訪新加坡 缺席起駕典禮，但已安排媽祖回鑾時接駕。至於綠營政治人物，立委蔡其昌除循往例設點心攤，也會到場參拜。

大甲媽遶境歷年起駕陣仗被各黨派視為必修的媽祖政治學，2021年大甲媽起駕前，蔡英文總統恭請媽祖出神龕，但次年中兩立委補選後，蔡未再現身，僅參與白沙屯媽祖進香活動，大甲鎮瀾宮成藍、白政治人物主場。

藍營一姐盧秀燕往年都站「C位」起駕扶轎，今年因出訪新加坡無法出席，盧2022年也派副市長黃國榮代表扶轎，這是第二度缺席。國民黨市黨部主委顏文正說，盧是媽祖信徒，訪星無法出席，但已安排接駕。

韓國瑜與鎮瀾宮董事長顏清標私交深厚，2019年韓選總統到鎮瀾宮，後來多次參加起馬宴；今年韓以立法院長身分晚上10時半到鎮瀾宮，扶媽祖鑾轎出廟門。

柯文哲預定明下午3時半赴鎮瀾宮參拜，顏清標將率理監事接待。柯第一次參選台北市長，就曾跟隨大甲媽遶境，柯文哲在白沙屯拱天宮媽祖進香、大甲鎮瀾宮媽祖遶境都不缺席。立法院副院長江啟臣邀請9國駐台使節、代表等人，參加大甲媽遶境起駕。

自顏清標擔任董事長，廟方依例邀請現任與前任正副五院院長、遶境縣市首長、各政黨人士，分別參加起馬宴、上轎、起駕典禮等儀式；往年起駕當天，各黨派政治人物爭搶曝光，前總統陳水扁也曾參與大甲媽遶境。

2022年中兩補選起，民進黨每逢選舉便猛攻顏清標家族，砲火波及鎮瀾宮，從此大甲媽祖遶境起駕儀式，綠營政治人物止步。