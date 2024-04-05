我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

大甲媽今起駕 韓國瑜扶轎 柯文哲參拜

記者陳秋雲、游振昇／台中5日電
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香5日晚起駕，立法院長韓國瑜將擔任起駕扶轎角色。圖為2020年大甲媽南巡到高雄，時任市長韓國瑜前往迎接參香。(本報資料照片)
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香5日晚起駕，立法院長韓國瑜將擔任起駕扶轎角色。圖為2020年大甲媽南巡到高雄，時任市長韓國瑜前往迎接參香。(本報資料照片)

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香今晚起駕，立法院長韓國瑜將擔任起駕扶轎角色，民眾黨主席柯文哲也會先到鎮瀾宮參拜。台中市長盧秀燕因出訪新加坡缺席起駕典禮，但已安排媽祖回鑾時接駕。至於綠營政治人物，立委蔡其昌除循往例設點心攤，也會到場參拜。

大甲媽遶境歷年起駕陣仗被各黨派視為必修的媽祖政治學，2021年大甲媽起駕前，蔡英文總統恭請媽祖出神龕，但次年中兩立委補選後，蔡未再現身，僅參與白沙屯媽祖進香活動，大甲鎮瀾宮成藍、白政治人物主場。

藍營一姐盧秀燕往年都站「C位」起駕扶轎，今年因出訪新加坡無法出席，盧2022年也派副市長黃國榮代表扶轎，這是第二度缺席。國民黨市黨部主委顏文正說，盧是媽祖信徒，訪星無法出席，但已安排接駕。

韓國瑜與鎮瀾宮董事長顏清標私交深厚，2019年韓選總統到鎮瀾宮，後來多次參加起馬宴；今年韓以立法院長身分晚上10時半到鎮瀾宮，扶媽祖鑾轎出廟門。

柯文哲預定明下午3時半赴鎮瀾宮參拜，顏清標將率理監事接待。柯第一次參選台北市長，就曾跟隨大甲媽遶境，柯文哲在白沙屯拱天宮媽祖進香、大甲鎮瀾宮媽祖遶境都不缺席。立法院副院長江啟臣邀請9國駐台使節、代表等人，參加大甲媽遶境起駕。

自顏清標擔任董事長，廟方依例邀請現任與前任正副五院院長、遶境縣市首長、各政黨人士，分別參加起馬宴、上轎、起駕典禮等儀式；往年起駕當天，各黨派政治人物爭搶曝光，前總統陳水扁也曾參與大甲媽遶境。

2022年中兩補選起，民進黨每逢選舉便猛攻顏清標家族，砲火波及鎮瀾宮，從此大甲媽祖遶境起駕儀式，綠營政治人物止步。

柯文哲 新加坡 韓國瑜

上一則

太魯閣砂卡礑步道增2亡魂 搜救隊破壞巨石努力保全大體

下一則

苦等半年 台南再迎國際航線直航 泰國包機載來188人

延伸閱讀

AIT主席羅森柏格拜會立法院長韓國瑜 祈禱台灣平安

AIT主席羅森柏格拜會立法院長韓國瑜 祈禱台灣平安
郝龍斌控柯文哲圖利百億 民眾黨：可受公評

郝龍斌控柯文哲圖利百億 民眾黨：可受公評
台智光案 郝龍斌控柯文哲費率簽約費率逾母約3倍

台智光案 郝龍斌控柯文哲費率簽約費率逾母約3倍
民主基金會宣布4/10開會 新聞稿再指等不到韓國瑜通知

民主基金會宣布4/10開會 新聞稿再指等不到韓國瑜通知

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病