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花蓮強震數百人仍受困天祥 外籍遊客有人受傷後送、有人續等救援

記者王長鼎、蕭白雪／台北即時報導
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）

0403花蓮大地震發生至今，仍有693人因道路中斷受困花蓮山區，目前有456人安置在天祥晶英酒店，包含18名德國人、1名瑞士人。中央災害應變中心指出，這些受困山區人員都已接觸，上午也陸續先空投生活物資，對於有慢性病或急症者，則以黑鷹直升機後送。

上午空勤直升機載送特搜隊與物資前往晶英酒店空投後，搭載9名患者下山，其中除7名國人外，也包括1名荷蘭籍與１名香港籍遊客。由於花蓮太魯閣山區步道吸引許多外籍遊客前往，此次強震包含德、法、荷、瑞士、澳洲新加坡等各國媒體與駐台單位也都相當關切後續救援情形。

根據中央災害應變中心統計，受困人員除在天祥晶英外，另有74人在天祥活動中心，另外西寶國小有84人，包括45名學生與15名教師，學校內還有20名居民跟4名遊客；祥德寺則有12名僧人也困在寺中。

另外，位於合流綠水露營區則有18人受困，上午已先後撤1名糖尿病患者到天祥。天祥郵局有11人受困、天祥天主堂有29人、台電天祥站有9人，都包括員工跟民眾，持續等待中。

台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）
台東、屏東特搜隊持續執行搜救行動。（特搜隊提供）

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