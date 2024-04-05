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影／砂卡礑步道游姓一家5口恐遭活埋 母痛哭：兒子一家都是好人

記者王燕華／花蓮即時報導
游媽媽今天到設於太魯閣的前進指揮所，焦急等待消息，痛哭說兒子一家都是好人，一定要平安回來。（記者王燕華／攝影）
游媽媽今天到設於太魯閣的前進指揮所，焦急等待消息，痛哭說兒子一家都是好人，一定要平安回來。（記者王燕華／攝影）

0403花蓮大地震，新北市游姓一家五口3日返回花蓮祭祖，順道去太魯閣園區遊玩，疑在砂卡礑步道遇到強震，遭落石掩埋；游媽媽今天與大兒子趕到花蓮，直問救難人員「能不能跟著進去?」她哭著說，事發以後每天都在祈禱，「兒子一家都是好人，希望能夠平安回來。」

游姓一家人3日地震過後失聯，救難人員連日在砂卡礑搜尋無所獲，但有目擊者指出有看到一家人被埋，今天重點搜救，6縣市特搜隊及國軍投入數十人，動用7隻搜救犬到三間屋附近搜索。

游男的媽媽及雙胞胎哥哥，今天一早從台南趕到花蓮，這幾天心裡很難過，一直禱告，也鎖定電視一直看，希望家人能夠平安歸來。

游媽媽說，因為老家在花蓮吉安，兒子一家人返鄉祭祖，3日順路先到砂卡礑遊玩，還傳影片訊息給她，後來地震發生，就聯絡不上兒子，她每天都在禱告，兒子一家人這麼好，希望平安回來。

「相信弟弟還活著！」游的雙胞胎哥哥說，弟弟和老婆結婚10幾年，感情很好，一起做工程，3個孩子最大的小學5年級，另一個2年級，還有一個才5歲，他相信弟弟一家人一定還活著，但已經過了好幾天，希望速度快一點，趕快把人找回來。

新北市游姓一家五口到太魯閣砂卡礑步道遊玩，地震後失聯。（翻攝游男臉書）
新北市游姓一家五口到太魯閣砂卡礑步道遊玩，地震後失聯。（翻攝游男臉書）
游媽媽今天到設於太魯閣的前進指揮所，焦急等待消息，出示兒子傳給她的遊玩影片，痛哭...
游媽媽今天到設於太魯閣的前進指揮所，焦急等待消息，出示兒子傳給她的遊玩影片，痛哭說兒子一家都是好人，一定要平安回來。（記者王燕華／攝影）

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