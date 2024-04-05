桃園新屋葉家8000人祭祖 首度大合唱

桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年首度舉行大合唱。 記者翁唯真／攝影)

昨天清明節，各地湧現返鄉祭祖人潮，桃園新屋葉家祭祖延續傳統，約8000名海內外的葉家子孫回到葉五美公祖塔前祭祖，場面壯觀，還吸引小吃業者來擺攤；苗栗縣前縣長傅學鵬宗族來台主常達公派下傳承10代，近千子孫昨天也齊聚在公館鄉清河墓園掃墓，饒富慎終追遠、承先啟後意義。

桃市府民政局指出，葉春日公在台出生的第一代子孫，分別命名為大榮、大華、大富、大貴與大春，被稱為「葉五美公」，即葉姓宗親五大房來台始祖。五大房後代子孫合建祠堂祭拜祖先，並整建為現在的5層祖塔，每到清明節湧入萬人祭祖，號稱全台最大祭祖活動。

新屋葉家祭祖循傳統客家三獻禮及全程用客家話祭祀，葉春日公派下協進會理事長葉國傑說，今年特別製作大型「葉五美頌」歌詞看板，全家族首度一起大合唱，展現家族凝聚力。

嫁到葉家的張瑜說，這麼多人一起祭祖相當壯觀，更驚訝的是，還會有攤販來擺攤。張瑜丈夫葉時滔說，小時候就跟爸媽一同祭祖，長大持續飲水思源祭祖。

苗栗縣前縣長傅學鵬宗族第13世祖常達公祖籍廣東省蕉嶺縣，清朝乾隆18年間到公館鄉五谷岡開墾，1992年重修來台主常達公清河墓園，子孫開枝散葉，派下傳到24世，昨天近千名子孫掃墓。

傅學鵬說，疫情 後祭祖較為簡化，今年沒有準備豬、羊及八音演奏，但依傳統三獻禮祭祖、儀式使用客家話，子孫慎終追遠的心意一樣，宗親會並發放敬老金、獎學金，別具承先啟後意義。