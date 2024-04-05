我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

桃園新屋葉家8000人祭祖 首度大合唱

記者翁唯真、范榮達／台北5日電
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年首度舉行大合唱。 記者翁唯真／攝影)
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年首度舉行大合唱。 記者翁唯真／攝影)

昨天清明節，各地湧現返鄉祭祖人潮，桃園新屋葉家祭祖延續傳統，約8000名海內外的葉家子孫回到葉五美公祖塔前祭祖，場面壯觀，還吸引小吃業者來擺攤；苗栗縣前縣長傅學鵬宗族來台主常達公派下傳承10代，近千子孫昨天也齊聚在公館鄉清河墓園掃墓，饒富慎終追遠、承先啟後意義。

桃市府民政局指出，葉春日公在台出生的第一代子孫，分別命名為大榮、大華、大富、大貴與大春，被稱為「葉五美公」，即葉姓宗親五大房來台始祖。五大房後代子孫合建祠堂祭拜祖先，並整建為現在的5層祖塔，每到清明節湧入萬人祭祖，號稱全台最大祭祖活動。

新屋葉家祭祖循傳統客家三獻禮及全程用客家話祭祀，葉春日公派下協進會理事長葉國傑說，今年特別製作大型「葉五美頌」歌詞看板，全家族首度一起大合唱，展現家族凝聚力。

嫁到葉家的張瑜說，這麼多人一起祭祖相當壯觀，更驚訝的是，還會有攤販來擺攤。張瑜丈夫葉時滔說，小時候就跟爸媽一同祭祖，長大持續飲水思源祭祖。

苗栗縣前縣長傅學鵬宗族第13世祖常達公祖籍廣東省蕉嶺縣，清朝乾隆18年間到公館鄉五谷岡開墾，1992年重修來台主常達公清河墓園，子孫開枝散葉，派下傳到24世，昨天近千名子孫掃墓。

傅學鵬說，疫情後祭祖較為簡化，今年沒有準備豬、羊及八音演奏，但依傳統三獻禮祭祖、儀式使用客家話，子孫慎終追遠的心意一樣，宗親會並發放敬老金、獎學金，別具承先啟後意義。

疫情

上一則

芝加哥20高中生遊台遇大地震 親睹大樓傾斜「以為火車經過」

下一則

盧秀燕新加坡取經 打造台中永續城

延伸閱讀

灣區旅遊團台灣報平安 海外可捐款賑災

灣區旅遊團台灣報平安 海外可捐款賑災
燒金紙有4款致癌物 國健署3招健康掃墓又環保

燒金紙有4款致癌物 國健署3招健康掃墓又環保
桃園市長張善政「幸福施政」三管齊下 7成市民有感

桃園市長張善政「幸福施政」三管齊下 7成市民有感
清明節祭祖 華人歷史福地會超度先僑

清明節祭祖 華人歷史福地會超度先僑

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病