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掃墓留意毒蛇漸活躍 進入草堆先打草驚蛇 被咬傷這樣自救

記者李青縈／台北即時報導
國內常見的六大毒蛇。（疾管署提供）
國內常見的六大毒蛇。（疾管署提供）

台灣清明兒童節連續假期來臨，溫暖潮濕的氣候也讓蛇類活動力增加。疾管署科長鄭雅芬指出，民眾如至野外或山區掃墓、賞花、登山、郊遊時，若進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在夜間、日出及雨過天晴等蛇類易出沒的時段及地方逗留，以免遭毒蛇咬傷。

鄭雅芬說，如果不慎被蛇咬傷有「五要五不」口訣。五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵（拍照也可以）、要脫飾品（避免肢體腫脹）、要包紮傷口上緣（減緩毒液擴散）、要保持冷靜並盡速就醫；五不：不割開傷口（避免感染）、不用嘴吸出毒液（避免感染）、不冰敷（避免組織壞死）、不飲酒或刺激性飲料（避免加速毒液作用）、不延誤就醫。

每年約有近千名民眾遭毒蛇咬傷，國內較常見的六大毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

鄭雅芬說，鎖鏈蛇具有鏈條狀的外觀特徵；百步蛇頭部有非常明顯三角形，身上有三角形花紋，出沒在中低海拔山區，通常不會主動攻擊人。龜殼花頭部也有三角形，並有波浪狀花紋，被認為像龜殼；出沒在落葉、枯草堆等處，因此靠近這類地方時應該用登山杖或雨傘先翻動，再前進。

「眼鏡蛇是這兩種裡面比較喜歡白天出沒的蛇」，鄭雅芬說，牠受到驚嚇的時候會抬起上半身、張開頸部皮膚做出防禦動作，長得像「飯匙」；而背後頸部有白色條紋跟兩個黑點，也像「眼鏡」。雨傘節的花紋為黑白相間，然而頭是橢圓，與一般毒蛇不同；出沒在清晨或傍晚。這兩種蛇有神經性蛇毒，被咬到要儘速就醫。

鄭雅芬表示，被毒蛇咬傷的治療方式為注射抗蛇毒血清，疾管署是全國唯一生產供應抗蛇毒血清機構，目前有194家醫療院所儲備抗蛇毒血清供民眾救急，由於抗蛇毒血清為醫師處方用藥，如有使用需求可先透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」（疾管署全球資訊網首頁／預防接種／抗蛇毒血清資訊／抗蛇毒血清儲備點查詢連結），了解鄰近醫療院所抗蛇毒血清的儲備情形，切勿購買來路不明藥物。

被蛇咬傷有「五要五不」口訣。（疾管署提供）
被蛇咬傷有「五要五不」口訣。（疾管署提供）
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