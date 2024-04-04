寶林案住院再添1例 21歲女肝指數破千

「米酵菌酸」讓許多消費者聞米色變，為此，衛福部次長王必勝（右）3日宣布，經過第二次專家會議討論，決議改名為「邦克列酸」。（記者邱德祥／攝影）

寶林茶室食安風暴再增兩名受害者，衛福部昨傍晚公布最新通報人數，總數來到卅二例，新增二名個案分別為62歲男性、30歲女性，二人都在上月24日至寶林茶室信義Ａ13店吃了炒粿條，出現腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀而就醫，情況穩定，均已返家休養。

此外，台北市衛生局另通報新增一位住院個案，但尚未納入中央系統。台北市衛生局長陳彥元表示，該名21歲女性於3月22日至寶林茶室用餐後，4月2日至急診就醫，目前仍住在台大醫院一般病房，肝功能異常，肝指數高達1000。

陳彥元表示，目前共有四名重症患者於台北市轄區醫院加護病房救治中，其中一人意識回復正常，代表其腦部傷害較輕微，且肝衰竭、肝腦病變的機率較小，較有機會評估肝臟移植。

衛福部次長王必勝指出，住在加護病房的重症個案仍處於昏迷狀態、病情危急，昨天專家會議中曾討論是否進行換肝，主要評估標準為肝功能是否可以自行恢復，若無法恢復，就可能必須換肝。

對於地方通報、中央統計等數據之間的落差，疾管署發言人曾淑慧解釋，疾管署通報系統於每天中午截止，台北市衛生局於昨天下午通報，尚在確認且彙整資料中，一旦確認，就會在今日公布。疾管署昨日統計，寶林茶室信義Ａ13店用餐中毒事件累積數32例通報，其中2人死亡，4人在加護病房、2人一般病房，24人返家休養。

曾淑慧表示，「寶林信義專案」通報患者條件為曾經到信義Ａ13店用餐，並依「米酵菌酸」（新譯為邦克列酸）的潛伏期約為0.3至38小時，原本要求發病時間為上月19日到26日前，在考量潛伏期後，放寬至28日。疾管署持續觀察通報情形，一旦個案數逐漸減少，將停止統計。

衛福部昨舉行「邦克列酸中毒防治討論會議」，專家建議，遇到重大食安事件，第一例個案確認後，應扣押案發餐廳全部食材。對此，陳彥元表示，這並非地方政府能力所能處理，需進一步討論，以尋求共識。