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小嫻看到台灣代理孕母曙光 單身男也盼開放

記者鄒尚謙／台北4日電
藝人小嫻因無子宮問題引發社會對代理孕母的討論，和小嫻一樣因為無子宮而無法懷孕的婦女企盼社會關注，能讓代理孕母立法通過，讓她們也有做母親的權利。(本報資料照片)
藝人小嫻因無子宮問題引發社會對代理孕母的討論，和小嫻一樣因為無子宮而無法懷孕的婦女企盼社會關注，能讓代理孕母立法通過，讓她們也有做母親的權利。(本報資料照片)

立法院衛環委員會昨開「人工生殖法條文修正草案」公聽會，藝人黃瑜嫻（小嫻）受邀出席時表示，17歲被診斷先天性無子宮後，如今已44歲，社會熱烈討論代理孕母，她愈來愈能看見生育的曙光；除了單身女性，她也希望開放單身男性生育，可以透過代理孕母擁有下一代。

國民黨立委陳菁徽表示，台灣代孕議題走了30年，早於1996年就有開放代孕草案、兩次公民會議、20餘次專家會議，而2005年又擬過一次草案，準總統賴清德、行政院長陳建仁皆是倡議者。

陳菁徽指出，最近兩次公聽會直播中，部分民眾留言反對，沒想到衛福部就打算推翻之前公民會議、民調等決議，她反問衛福部，「難道在同婚合法化、同志收養權等議題上，也因為有人反對，就會退縮嗎？」

黃瑜嫻與民眾黨立委陳昭姿均為「先天性無子宮症」患者。黃瑜嫻表示，17歲那年被診斷為「先天性無子宮症」，當時醫師安慰她說，台灣再過幾年就會通過代孕法，現在她也感覺為母曙光愈來愈明顯了。

陳昭姿說，如果現在不面對，等到30年，甚至100年後，台灣還是要面對一樣的問題，唯有早日法制化，才能一步步檢討、完善法律配套。

針對「代理孕母」制度化，陳菁徽著重「公益性質」，以阻斷營利性可能。她表示，正在研擬相關細節，以充分保障代孕者權益及自主性。

賴清德 民調 國民黨

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