台灣強震 野柳女王頭無恙 龜山島龜首險斷 虎尾糖廠百年煙囪斷頭

台灣東部花蓮外海3日因板塊擠壓發生強震，造成宜蘭龜山島的龜首出現岩層剝落，落海過程掀起揚塵。(圖／漁民提供)

全台7.2強震災情慘重，很多人關心野柳地質公園有斷頭危機的「女王頭」安危，野柳地質公園昨天報平安表示，「女王沒事」；龜山島一度傳龜首斷裂，交通部觀光 署稍晚澄清，龜首沒有斷裂，但有小部分落石掉落。此外，雲林縣虎尾糖一座老煙囪受地震 影響頂部斷裂，零件瞬間從高空掉落，所幸未波及人車。

「女王頭安好請大家安心」 ，全台7.2強震湧關心她報平安。（圖／野柳地質公園提供）

昨天很多人關心野柳地質公園「女王頭」有沒有事，詢問「頭還在嗎？」負責野柳地質公園營運的新空間國際公司總經理湯錦惠說，「女王頭」安然無恙，希望大家都平安。

不過，野柳地質公園認為，女王頭因自然風化，頸圍每年減少一到兩公分，應力點會隨脖圍變化改變，加劇斷頭危機，能做的是盡可能減少人為破壞，湯錦惠說，無法抗衡大自然的力量，一切也隨自然的發展。

而稍早部分媒體取自讀者提供照片、報導「宜蘭龜山島龜頭斷了」新聞一事，經交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處派員了解、及漁民協助觀測，證實是地震造成龜山島龜首小部分落石，未如傳言「龜首崩塌，龜鼻斷裂」，管理處也提供對比照片澄清。

觀光署東北角風管處表示，龜首並非遊客登島區域，昨天是學術封島日，並無一般遊客登島，亦無賞鯨船行程。風管處指出，已在震後上午9時10分完成全轄區檢視，目前轄管遊憩據點包括舊草嶺隧道、龜山島南岸坑道、海濱遊憩據點、在建工程等，除龜山島小部分崩落外，其餘均無災損情形。

虎尾糖廠一座百年老煙囪3日上午受花蓮地震影響，頂部斷裂15公尺左右。（記者陳苡葳／翻攝）

此外，雲林虎尾糖廠其中一座老煙囪因受強震上下左右猛烈搖晃，上半部應聲斷裂，當時正值上班時段，目擊者驚聲尖叫，所幸僅鄰近的鐵皮建築屋頂毀損，未造成人員傷亡。虎尾糖廠廠長蘇建元表示，毀損的煙囪2001年即停用，目視斷裂長約15公尺，一旁仍在運轉中的煙囪已請專業工程單位確認無安全問題，損傷部分將儘速修補。

虎尾糖廠廠長蘇建元受訪指出，廠內兩座煙囪是在1906年成立製糖事務所時籌畫，於1907年建造、隔年正式啟用，規格為高45公尺、直徑約5公尺，其中一座至今仍在運轉中，遭強震震毀的煙囪已停用23年。

虎尾糖廠上月剛結束製糖季，蘇建元說，經確認，目前營運中的煙囪機沒有問題，但仍須經專業工程單位做最終確認，若有損傷將儘速修補。