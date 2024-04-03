台、日、美測得花蓮大地震規模大不同 台氣象署曝原因

台灣發生有感規模7.2有感地震，但日本氣象廳偵測規模卻顯示為規模7.5。（取材自日本氣象廳）

今天上午7時58分左右台灣發生有感規模7.2有感地震 ，全台明顯搖晃，但日本 氣象廳偵測規模卻顯示為規模7.5、美國地質調查局測得規模則為7.4。中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明，主因地震使用的規模單位不同，台灣是以「芮氏規模」計算，日本、美國則是以「震矩規模」來看，另外，各國接收到的波向也不同，因此暫時不會調整。

吳健富指出，氣象署地震測報中心現在還是用規模7.2定義，因為台灣是以「芮氏規模」來看，日本、美國則是以「震矩規模」來看，且台灣比較靠近地震，接收到的波向，與分布在全球後接收到的波向已有不同，甚至有一些波已經被地層吸收，所呈現的規模就會不一樣。

吳健富表示，簡單來說，台灣測得規模與其他國家不同，主要是因為看到波向不同、地震規模的單位也不同，在不同方法計算上，呈現的結果就會不同。至於後續是否再調整規模？他表示，暫時不會再把這起地震拿出來重新定位規模或深度，目前先集中人力在處理後續即時發生的餘震。

地震測報中心說明，地震規模會因不同的觀測及計算方式而有不同的名稱和數值，在地震報告中所指的地震規模是用來描述地震大小的尺度。我國使用芮氏地震規模（Richter magnitude scale），也稱為近震規模（local magnitude，ML），是在1935年為了研究美國加州 地區發生的地震而制定。

地震測報中心指出，到了21世紀初，地震學者採用更能直接反應地震破裂過程物理特性（如地層錯動的大小和地震的能量等）的表示方法即地震矩規模 （Moment magnitude scale，MW）來描述地震大小。地震矩規模的優點在於不會發生飽和現象，也就是不會有大於某規模的所有地震數值都相同的情況。

地震測報中心指出表示，地震矩規模現已經取代芮氏地震規模，成為全球地震學家估算大規模地震時最常用的尺度。像是美國地質調查所（U.S. Geological Survey，USGS）監測全球地震活動，對於規模大於3.5的地震幾乎都已使用地震矩規模來描述地震大小。

地震測報中心指出，對同一個地震而言，芮氏地震規模與地震矩規模的計算各有理論根據與適用範圍，雖然所得的規模數值不盡相同，但是回推到地震本身所釋放能量的大小是相似的，就像1.78公尺和178公分，雖然數值不同但都是描述身高的尺度。