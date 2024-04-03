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美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

花蓮陷「孤城」...落石砸鐵軌、蘇花斷橋 鐵公路全不通

即時短評／搖到快哭了國家級警報還沒響 預報失靈到底是要示警什麼？

記者吳淑君
0403花蓮大地震造成中橫便道落石，巨大落石砸中株型巴士和車輛。（公路局谷關工務段提供）
0403花蓮大地震造成中橫便道落石，巨大落石砸中株型巴士和車輛。（公路局谷關工務段提供）

台灣今天上午7點58分左右台灣發生有感規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里 ，更是921地震以來，時隔25年最大地震，全台明顯搖晃，各地出現不少災情，但多數人卻未收到國家級警報，之後餘震不斷，搖到快哭了，許多人還是沒收到國家級警報，大地震生死瞬間，該警報的時候沒警報，這個國家級警報到底能示警什麼？

台灣今天上午出現規模7.2有感地震，各地震度花蓮縣和平6強，花蓮市6弱，宜蘭縣澳花5強，宜蘭市5強，新北市三峽5弱，桃園市5弱，台北市5弱，全台都在搖，搖得很厲害，而且搖很久，在地震帶經常被搖醒的宜蘭、花蓮民眾，直覺這種震度必定有災情。

這一波震完，許多人嚇壞了，卻驚覺被國家遺棄，竟沒收到國家級警報，過沒多久，強烈餘震又來，有的人有收到，有的人沒收到，海嘯警報、餘震警報忽有忽沒有，好不容易趕到公司上班，餘震再起，許多人嘆，搖到快哭了，還是沒收到國家級警報。

氣象署表示，預估規模5以上、震度4的地震範圍就會發布國家級警報，但有時候預估及實際發生的規模及震度會有落差，可能因為地形效應或盆地效應影響。

以此次地震規模及震度來看，應要有12縣市收到警報，包括宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、花蓮縣、嘉義市、台中市、台南市。氣象署坦承確實有部分人收到，但部分人沒收到，詳細原因還在調查中。

政府歷年投入龐大經費建置地震預報系統，在緊要關頭竟「失靈」，這起921地震以來，時隔25年的最大地震，「部分人沒收到國家級警報原因還在調查中，生死瞬間，這一震竟也震出警報失靈。

今年初中國大陸發射衛星，我國防部發出國家級防空警報，全國手機發出警示，國防部中英文簡訊內容還錯將衛星當飛彈，引發恐慌。

針對這次事件，大陸國台辦向路透書面置評時表示，該衛星發射是年度的例行安排，無關台灣選舉

蔡總統了解事件來龍去脈，確認對岸在此事件無政治企圖後，透過總統府發言人向國人說明，「經國安團隊就各相關資訊總體分析，並參酌國際各友方情資進行評估後，研判可排除政治企圖。」當時，就連國際天文學者都說我方反應過度了。

今天的大地震，許多沒收到警報通知的人，竟也懷念起年初錯將衛星當飛彈的烏龍警報，至少沒被國家遺忘。

花蓮大地震。（圖／取自氣象署）
花蓮大地震。（圖／取自氣象署）
0403花蓮大地震全台有感，其中新北新店山區出現房屋塌陷情況，當地社區地基被掏空...
0403花蓮大地震全台有感，其中新北新店山區出現房屋塌陷情況，當地社區地基被掏空，7間房屋下陷。（圖／新北消防局提供）
花蓮軒轅路房屋傾斜。（記者王思慧／攝影）
花蓮軒轅路房屋傾斜。（記者王思慧／攝影）

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