台積電美國新廠 拚今年底提前量產 公司：進度良好

台積電美國亞利桑那州新廠量產時程有機會提前在2024年底實現。（本報資料照片）

業界傳出，台積電 美國亞利桑那州新廠正衝刺於4月中旬進行首條生產線試產，並在今年底完成量產所有準備，若一切順利，原訂美國新廠2025上半年量產的時程有機會提前在2024年底實現。

對於相關傳聞，台積電昨日表示，台積公司亞利桑那州晶圓廠按照計畫進度良好，相關資訊請依公司正式對外訊息為準。

台積電訂於4月18日舉行法說會，法說會前，美國新廠先傳出好消息，外界預料，相關議題也會是法說會當天各界關注的焦點。

台積電於前一次法說會上預告，美國新廠欲在2025上半年開始以4奈米製程量產，並相信一旦此晶圓廠開始營運，將能在亞利桑那州提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。

業界傳出，台積電美國新廠正衝刺在4月中旬完成第一條生產線架設，並開始接電投入第一片晶圓試產，按照以試產到量產約6.5個月、驗證一個月估算，有機會在今年底就完成量產所有準備，若第一期廠區運作轉順，將有利後續規畫。

盤點台積電美國布局，目前在美國華盛頓州卡馬斯市設有一座8吋廠，並在德州奧斯汀市、加州 聖何西市皆設有設計中心。至於亞利桑那州的新廠將成為台積在美國的第二個生產基地。

台積電美國新廠建廠遭逢缺工問題，先前因而宣布延後量產時程至2025年，不過，台積電努力改善新廠遭遇的問題，並爭取官方最大的補助支持。

台積電是在2022年12月宣布擴大美國新廠投資 ，亞利桑那州晶圓廠已開始興建第二期工程，預計兩期工程總投資金額約為400億美元，第一期預計生產4奈米，第二期生產3奈米。

台積電美國新廠已吸引眾多大客戶上門。蘋果執行長庫克已預告，台積電美國新廠投產時，蘋果將擴大與台積合作。一般預料，包括輝達、超微、高通等美系大廠，也會下單。