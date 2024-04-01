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認了用AI 復興商工美展獲獎學生資格遭取消

台灣新聞組╱台北1日電
台灣復興商工美展首獎作品引發AI繪圖風波，校方出面說明。(取自臉書)
台灣復興商工美展首獎作品引發AI繪圖風波，校方出面說明。(取自臉書)

新北市復興商工師生美展「大鬧龍宮」首獎作品遭質疑用人工智慧AI）繪圖，作者連請三天假後終於到校說明並承認錯用AI輔助，校方透過臉書宣布取消作者的首獎資格。

中央社報導，復興商工3月31日深夜在臉書貼文指出，「大鬧龍宮」首獎作品作者林同學於展覽後連續三天未能到校上課，基於考量人權因素，進行複審時邀請學生本人現場說明。

校方表示，感謝外界關心展覽作品事件，也終於能在3月31日晚間約到該生與家長一起到學校，解開外界關注的疑慮。

經聯繫當事人攜帶作品、佐證資料、相關圖檔與數位設備到校重新檢視，校方指出，在該生說明並由專業科目教師複審檢視後，「最終林同學承認個人於創作過程錯用AI輔助步驟，學生與家長對此事件表達道歉並改正。教務處經確認違反本校師生美展規定，取消該生本項作品第一名得獎資格，同時該類名次依成績排序遞補」。

校方強調，持續提醒學生注意網路禮儀，不惡意攻訐扭曲、謾罵他人外，也尊重學生網路意見的反映，對於學生反映的事項都會轉請相關處室進行查核，並未有處分吹哨者、檢舉人記大過處分情形。

不過校方說法引發網友議論，有網友留言稱「原來母校已經墮落了」、「重點在跟那些吹哨者道歉了嗎」、「說錯用是最後的倔強，認錯就認錯，最後還要嘴硬一下也太難看」，還有網友留言應景稱這是「愚人節笑話」。

AI 臉書 人工智慧

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