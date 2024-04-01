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寶林中毒增3例 饒河店未檢出米酵菌酸

台灣新聞組／綜合1日電
寶林食物中毒案 累計31例 製表／元氣中心
寶林食物中毒案 累計31例 製表／元氣中心

寶林茶室中毒事件昨新增三例通報，累計31例通報，兩人死亡，五人仍在加護病房搶救，其中四例嚴重昏迷。衛福部次長王必勝指出，目前共12例檢出米酵菌酸，在饒河夜市寶林咖啡館用餐的兩名疑似個案為陰性，目前中毒個案侷限在上月17日至25日到遠百信義Ａ13店用餐的消費者。

王必勝表示，31例通報中，27人吃過粿條，推斷中毒事件跟粿條較為相關。由於現場取樣、到粿條供應商大粄城與下游供貨端，抽驗結果都是陰性，懷疑是前一批粿條造成的問題，但該批粿條已經使用完畢，檢方還在追查，需要一點時間釐清中毒經過。

王必勝表示，寶林茶室食物中毒案趨勢明顯，於特定期間在Ａ13寶林茶室用過餐者，不論有無住院，檢驗結果都檢出米酵菌酸，另有九名輕症患者檢體正在檢驗中。他呼籲不願接受採檢的輕症患者盡快檢驗，因為肝臟狀況未必良好，如早發現異常，即可早些治療。

一名家住桃園的中毒個案曾反映寶林茶室的「醬料很苦」，王必勝說，目前醬油等佐料檢測都是陰性，其他食材還在檢驗中。

衛福部食藥署、台大醫院、台北榮總採購米酵菌酸標準品，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，北榮積極協助疾管署檢驗檢體，米酵菌酸標準品預計今天到貨，可再針對檢體進行詳細濃度檢驗，期盼有助釐清案情。

寶林茶室中毒事件讓各地方政府分別針對美食街與異國料理餐廳展開稽查。桃園市衛生局近日帶隊稽查各地異國料理餐廳，發現部分業者原料保存方式令人擔憂，除了有原料未冰存，甚至有人在廚房養貓。衛生局鎖定207家登錄桃食安心平台的「高危險群」，加強稽查、宣導，但沒登錄的黑數可能更多，呼籲民眾若有疑慮可通報。

高雄一家越南河粉小吃店阮姓老闆娘說，米酵菌酸的新聞出來後，她覺得很驚訝，沒聽過這東西，也沒聽過吃粿條會吃死人，她的店裡不曾發生食安問題，市府若只稽查新住民餐廳，「太針對性，有汙名化新住民的感覺」。

近期國內食安連環爆，立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀衛福部專題報告「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件之檢討與策進作為」。衛福部在書面報告中指出，針對食品事件已採取精進措施，並強化風險預警預判功能，及早發現問題，未來將於第一時間阻斷問題產品於境外。

寶林茶室食物中毒案延燒，桃園市衛生局近日稽查餐廳，店家和攤商全都查。（圖／桃園市...
寶林茶室食物中毒案延燒，桃園市衛生局近日稽查餐廳，店家和攤商全都查。（圖／桃園市衛生局提供）

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