我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

小林製藥紅麴案襲台 不良反應再增3人

記者賴昀岫／台北1日電

日本小林製藥紅麴保健食品食安風暴襲至台灣，最新統計有六人服用該公司原料製成產品出現非預期反應，其中三人腎病變，另三名昨新增個案是否也腎病變仍由食藥署釐清中。

衛福部食藥署長吳秀梅表示，六件紅麴產品案不良反應通報有兩件屬於健康食品，分別為「諾寶紅麴膠囊」及「大醫生技紅麴膠囊」，保健功效皆為「調節血脂」；另三件通報產品為「大研納豆紅麴Ｑ10膠囊」、一件為「達摩本草納豆紅麴素食膠囊」。

吳秀梅表示，昨新增三個案是否為腎臟病變仍待進一步釐清，待蒐集完相關資料後，會將六個案報告提送「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，評估服用紅麴產品與非預期反應間的相關性。

日本紅麴食安事件造成日本五人死亡、逾百人住院，國內二業者進口該公司紅麴原料流向53家下游廠商，因原料檢出毒性極高的「軟毛青黴酸」，台灣廠商主動通報預防性下架，並公布退換貨機制。截至昨天傍晚共有大醫生技紅麴膠囊、大研納豆紅麴Ｑ10膠囊、諾寶紅麴膠囊和DHC濃縮紅麴等產品共226筆品項下架。

日本小林製藥執行董事渡邊曾表示，針對海外受害者，研議提供同等於日本國人的同等賠償。

日本

上一則

新聞評論╱柯文哲砲打郝、蔣市府 政治口水拚聲量

下一則

觀察站／年度海盟年會 今年增結盟機制 台海軍司令出席

延伸閱讀

東京創150年來3月高溫紀錄 高知「染井吉野櫻」搶先全國盛開

東京創150年來3月高溫紀錄 高知「染井吉野櫻」搶先全國盛開
共同社：日美擬與英澳菲擴大安保合作

共同社：日美擬與英澳菲擴大安保合作
日本小林製藥紅麴風暴 台灣至少3人受害

日本小林製藥紅麴風暴 台灣至少3人受害
檢查紅麴原料廠 日厚生省官員進入已關閉的小林製藥大阪廠

檢查紅麴原料廠 日厚生省官員進入已關閉的小林製藥大阪廠

熱門新聞

汪小菲當年為大S創辦的S Hotel已決定改名。(本報資料照片)

正式切割大S 「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

2024-03-26 21:30
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
對於「寶林茶室」食安疑雲，法醫高大成說，還是要找出到底用了些什麼食材。(記者黃寅／攝影)

米、麵重複加熱不能吃？法醫高大成：那不是早就出問題

2024-03-28 13:16
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55
衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋今於臉書表示，放在室溫過期的米飯澱粉類 ，即使加熱還是有可能導致食物中毒，最好立刻放進冰箱，才能避免產生炒飯症候群。示意圖。圖／取自李建璋臉書

台寶林茶室符合集體食物中毒3元素「炒飯症候群？」

2024-03-27 11:25

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析