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家訪保母 台南市社工將戴密錄器

記者吳淑玲／台南30日電

男童剴剴疑被保母虐死事件震驚社會，台南市社會局今年起全面提供居家保母訪視員佩戴俗稱「密錄器」的工作紀錄器，也免費提供居家托育人員申請監視設備，目前已11人申請，8處完成安裝，新北市社會局也跟進，指已爭取補助經費，鼓勵居家保母裝設監視器。

剴剴事件曝露台灣收出養作業監管機制不健全，導致收托家庭可能成為孩子的生命終點。因應兒少案件狀況多，台南市社會局已完成脆弱家庭清查，安置213名兒少，今年起提供居家托育免費監視設備。

台南市社會局指出，市府登記托育人員只要向居托中心提出申請，由中心初評後送社會局核定後，再委託專業廠商裝設。裝設時需由居托中心訪員陪同，裝設位置以主要托育照顧空間為主，廠商需保留影像30天。

社會局表示，法規並未規定居家托育人員一定要裝監視器，以往保母安裝意願也不高，但可保障托育人員、家長與幼兒的三方權益，作法採鼓勵申設，不強制。

新北社會局兒童托育科長林秀穗說，新北針對加入準公化托育保母提供臨時托育者，提供一次性居家環境安全設備補助，上限台幣5000元(約155美元)，用於購買相關監視器設備或嬰幼兒穿戴設備及教學玩具等。

因法規未強制規定，目前採鼓勵設置，社工或稽查執法人員有需求都可提出再評估。

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