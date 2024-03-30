新聞評論／民眾看報才知是寶林案受害者 政府仍裝不知

寶林茶室食物中毒案，目前僅查出疑似米酵菌酸奪命，但致命途徑為何，衛福部仍然毫無頭緒酸。(本報資料照片)

近數月來，台灣食安問題連環爆。從瘦肉精、蘇丹紅到紅麴，一連串問題添加物導致人們健康受損，政府的處理都慢三拍。更令人不安的是，在台北市信義鬧區的寶林茶室竟因素食粿條而鬧出人命，迄今已造成二死五命危。至於肇事原因，目前僅查出疑似米酵菌酸奪命，但致命途徑為何，衛福部仍然毫無頭緒。

面對最近這一連串食安事件，蔡政府的處理幾乎都是在「推責任」，而不是在「解決問題」。台糖瘦肉精查出西布特羅，中央反咬驗出的台中市政府可能有「實驗室汙染」。彰化驗出進口辣椒粉摻入致癌 物質蘇丹紅，衛福部遲遲才將進口辣椒粉改為逐批檢驗，而行政院食安辦公室主任許輔竟說蘇丹紅「致癌等級和咖啡、茶相同」。日本 小林製藥的紅麴保健食品造成腎臟損傷，在日本已有四死、百餘人住院，而台灣只能預防性下架，對民眾服用後必須洗腎則無任何應對。

衛福部這種消極、推諉的作風，在寶林茶室中毒事件中，更表露無遺。39歲呂姓男子和友人22日中午在寶林茶室用餐，兩人當晚均出現身體不適，呂姓男子從三重醫院轉台北馬偕醫院就診後次日死亡；另一人則症狀較輕，僅在診所就醫。24日新北市衛生局將此案通報北市府及衛福部，北市府隨即稽查寶林茶室，並通報中央的ＰＭＤＳ（產品通路管理系統）。但衛福部次長王必勝卻公開說，他26日才接到台北市通報，北市府也從未要求協助。

王必勝這種態度，顯然故意要把責任推給北市府，指責它未盡速通報。但就在當天，王必勝後來自己改口，稱24日有接獲台北市的通報，暴露了他的前後矛盾。事實上，不管北市府有沒有通報，新北市衛生局確已通報了相關死亡案件，衛福部能夠假裝不知道嗎？何況，各媒體隨即大幅報導此事，如果是一個「視民如子」的政府，會對如此離奇的死亡案件毫不在意嗎？

在媒體紛紛報導此事後，不少民眾才驚覺自己身體不適竟是因寶林茶室的食物所致，相關受害者才陸續浮現，包括另一個死亡案例及多名仍在加護病房與死神搏鬥者。民進黨立委林淑芬為這些中毒民眾叫屈，認為他們要看報才知道自己也是同一餐廳受害，且可能求償無門，衛福部的通報及整合處理都有疏失。相形之下，衛福部接獲通報、也看到報導，卻不起而行動，這些官員還記得自己的職責嗎？

更令人錯愕的是，食藥署官員前往餐廳稽查，抽驗了一堆食材，竟稱「至少兩周」才會有結果。這樣的牛步效率，如何應對食安的當即危險？最後，衛福部能提前驗出死者身上確有致命的「米酵菌酸」，則是多虧彰化基督教醫院有米酵菌酸的「標準品」，而得以及早比對。衛福部作為國民健康的把關部會，論警覺沒有警覺，論熱情沒有熱情，論專業竟然也專業匱乏，豈能不羞愧！

蔡政府對食安的漫不經心，不止衛福部，農業部 的荒腔走板也不遑多讓。去年鬧得遍地疑雲的進口蛋風波，數千萬顆蛋早就過了效期，農業部去年聲稱已處理完畢；誰料，由於銷毀處理招標不順，至今仍有5580萬顆蛋尚未處理。這些蛋要到4、5月才可能處理完畢；而在漫長的處理過程，誰能保證它們不會流入市面？

當依法行政的螺絲鬆弛，當專業治理的持守潰堤，當政治掛帥的念頭超越一切，一個能說善演的政府碰到食安議題，就只能露出原形。（節錄自聯合報社論）