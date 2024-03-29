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眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

王必勝暗指北市慢拍又改口 不問食安先問政治

台灣新聞組／台北29日電
衛福部次長王必勝。（記者潘俊宏／攝影）
衛福部次長王必勝。（記者潘俊宏／攝影）

寶林茶室食安風暴震驚社會，衛福部次長王必勝昨出席行政院會前受訪表示，「3月26日傍晚才收到北市通報」，不過與會人士透露，王必勝在院會改口表示，「24日食藥署有接到新北、台北疑似食品中毒案件」，被指前後說法矛盾。王必勝和綠委急著將砲火對準台北市政府，政治攻防意圖明顯，彷彿翻回台中市檢出台糖豬肉瘦肉精的那一頁，不問食安先問政治。

本報系聯合報報導，19日出現第一起個案後，26日食藥署稽核遭疑慢半拍，處置的時間序引發中央地方交鋒。王必勝說，他於24日先收到新北市府通報，北市府同一天也接獲新北市通報，但無法判斷是否因食物引起死亡，隔日食藥署致電北市府關切，他是在26日下午5時，才收到台北市通報，呼籲外界不要帶風向。

民進黨黨團幹事長吳思瑤昨批評，19日就有受害者疑似吃到食物中毒的食物，台北市政府24日才接獲醫院通報，顯示通報機制大有問題。國民黨立委徐巧芯整理時間軸，顯示衛福部3月24日約午間12時接獲新北市府通報，她要求吳思瑤應修正錯誤說法。

寶林茶室食物中毒事件風暴擴大，政府責任是盡快查個水落石出，怎料昨天王必勝對媒體發言及院會說法出現兩個地方通報中央的時間版本，有意無意檢討台北市通報太慢、警覺性低，配合綠委「慢Ｎ拍」論調，先檢討北市府有錯。

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