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3/28觀世音菩薩誕辰 祝願子女健康智慧是最佳祭祀時機

記者陳宏睿／台中即時報導
今天是觀世音菩薩誕辰，不少想要求子的民眾，會趁今天到廟宇祭祀，命理師楊登嵙分享祭祀方式（圖中為新竹竹蓮寺）。圖／本報資料照
今天是觀世音菩薩誕辰，不少想要求子的民眾，會趁今天到廟宇祭祀，命理師楊登嵙分享祭祀方式（圖中為新竹竹蓮寺）。圖／本報資料照

今天國曆3月28日、農曆2月19日是「觀世音菩薩」誕辰，命理師楊登嵙說， 「觀世音菩薩」是中國佛教四大菩薩之一，有無比大願力，按照習俗，今天適合到廟裡祭祀求子嗣，另外希望子女開智慧、健康不佳，也都可趁今天到廟宇祭祀觀世音菩薩。

命理師楊登嵙說，「觀世音菩薩」從字面解釋就是「觀察世間聲音」的菩薩，有3個節日，分別是農曆2月19日、6月19日和9月19日，而其中2月19日是為觀世音菩薩誕辰，6月19日則是得道升天日，而9月19日則是出家日，因此想向觀世音菩薩祝壽，以農曆2月19日最為適合。

楊登嵙說，因觀世音菩薩聖誕聞聲救苦和送子形象深植信徒心中，所以今天到廟宇祭祀觀音，主要祈求4類願望，包括求子嗣、求子女健康、求小孩開智慧，以及求事業順利等4大項，準備供品可以素食或五果，鮮花、水果、壽麵、壽桃，但注意不可葷食。

他說，「觀世音菩薩」在不同的宗教或派別中也常見供奉，只是稱謂有所不同，道教稱為「慈航真人」或「慈航道人」；一貫道稱為「南海古佛」；靈山派奉為「五母」之一。此外，在龍華教、齊教、越南高台教中也都有信奉。民間對觀世音菩薩有許多更親切的稱呼，例如觀音娘娘、觀音佛祖、觀音媽、觀音大士、白衣大士等。

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