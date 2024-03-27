1mg就致命…醫疑「寶林茶室」中毒元凶是米酵菌酸毒素

台北市信義商圈遠百信義A13「寶林茶室」餐廳爆發重大食安事件，截至昨晚，至少9人中毒，身體不適，其中1人死亡，3人在加護病房急救。(記者曾學仁／攝影)

39歲呂姓男子於本月22日皆同友人至北市信義區知名素食餐廳「寶林茶室」用餐，點了素食炒粿條、香蘭葉飲料，餐後持續腹瀉，身體虛弱，就醫後轉診至台北馬偕醫院急診，不料，病情急轉而下，引發嚴重敗血症、多重器官衰竭，使用呼吸器後，仍然不治，院方通報疑似食物中毒症狀。

一名不具名急診醫師推測，該個案可能係因「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid）毒素所致，「米酵菌酸」毒性超強，只要一毫克毒素，就可能致命，大陸地區就曾爆發多起涼拌木耳、河粉等中毒死亡事件。

該醫師指出，「米酵菌酸」來自保存不當的發酵米及米類製品(如河粉)，即使東西煮熟，也不一定就可避免中毒，入侵人體後，毒素癱瘓粒線體，引發重症，在台灣實屬少見。此外，「米酵菌酸」為毒素，並非細菌，想透過分泌物、糞便培養等檢驗，恐怕無法測出結果。

「粿條、香蘭葉都是常見食物，這次狀況確實罕見。」林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，一般食物中毒都會引起急性腸胃炎，症狀為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒，如果抵抗力較差，就可能合併敗血症，導致器官衰竭。一旦出現畏寒、噁心、嘔吐、腹瀉、高燒不退、意識不清、小便量變少等，就應提高警覺，盡速就醫。

台北中國時報報導，北市寶林茶室信義A13疑似爆發大規模食物中毒事件，目前已接獲9起案例，其中1人死亡、2人命危。對此醫師表示，致命元凶恐是「米酵菌酸」，只要1mg就能致人於死。

米酵菌酸在台灣並不常見，但在大陸早已有過多起重大案例，如2020年10月黑龍江省的「酸湯子中毒」事件，造成食用的1家12口中9人死亡；2023年7月，河南 省也有2名女子食用變質的涼皮，致米酵菌酸中毒，1死1傷的慘劇。