我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

1mg就致命…醫疑「寶林茶室」中毒元凶是米酵菌酸毒素

台灣新聞組／台北27日電
台北市信義商圈遠百信義A13「寶林茶室」餐廳爆發重大食安事件，截至昨晚，至少9人中毒，身體不適，其中1人死亡，3人在加護病房急救。(記者曾學仁／攝影)
台北市信義商圈遠百信義A13「寶林茶室」餐廳爆發重大食安事件，截至昨晚，至少9人中毒，身體不適，其中1人死亡，3人在加護病房急救。(記者曾學仁／攝影)

39歲呂姓男子於本月22日皆同友人至北市信義區知名素食餐廳「寶林茶室」用餐，點了素食炒粿條、香蘭葉飲料，餐後持續腹瀉，身體虛弱，就醫後轉診至台北馬偕醫院急診，不料，病情急轉而下，引發嚴重敗血症、多重器官衰竭，使用呼吸器後，仍然不治，院方通報疑似食物中毒症狀。

一名不具名急診醫師推測，該個案可能係因「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid）毒素所致，「米酵菌酸」毒性超強，只要一毫克毒素，就可能致命，大陸地區就曾爆發多起涼拌木耳、河粉等中毒死亡事件。

該醫師指出，「米酵菌酸」來自保存不當的發酵米及米類製品(如河粉)，即使東西煮熟，也不一定就可避免中毒，入侵人體後，毒素癱瘓粒線體，引發重症，在台灣實屬少見。此外，「米酵菌酸」為毒素，並非細菌，想透過分泌物、糞便培養等檢驗，恐怕無法測出結果。

「粿條、香蘭葉都是常見食物，這次狀況確實罕見。」林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，一般食物中毒都會引起急性腸胃炎，症狀為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒，如果抵抗力較差，就可能合併敗血症，導致器官衰竭。一旦出現畏寒、噁心、嘔吐、腹瀉、高燒不退、意識不清、小便量變少等，就應提高警覺，盡速就醫。

台北中國時報報導，北市寶林茶室信義A13疑似爆發大規模食物中毒事件，目前已接獲9起案例，其中1人死亡、2人命危。對此醫師表示，致命元凶恐是「米酵菌酸」，只要1mg就能致人於死。

米酵菌酸在台灣並不常見，但在大陸早已有過多起重大案例，如2020年10月黑龍江省的「酸湯子中毒」事件，造成食用的1家12口中9人死亡；2023年7月，河南省也有2名女子食用變質的涼皮，致米酵菌酸中毒，1死1傷的慘劇。

河南

上一則

「誰先漲、誰先死」…下月漲電價 餐飲業炸鍋 藍提凍漲 綠稱如期

下一則

安江、萬江交艦 台自製沱江級首批6艘到位 3艦成軍服役

延伸閱讀

「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它

「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它
台北寶林茶室點素炒粿條致死？ 醫師懷疑恐是米酵菌酸惹禍

台北寶林茶室點素炒粿條致死？ 醫師懷疑恐是米酵菌酸惹禍
台北「寶林茶室」食物中毒擴大 1死1肝衰竭 2人葉克膜保命

台北「寶林茶室」食物中毒擴大 1死1肝衰竭 2人葉克膜保命
台灣11旅客京都燒肉店用餐後腹瀉 疑食物中毒緊急送醫

台灣11旅客京都燒肉店用餐後腹瀉 疑食物中毒緊急送醫

熱門新聞

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
前總統馬英九2023年到湖南祭祖，近期則傳出下月登陸的消息。圖為馬英九2023年3月31日由中國國台辦主任宋濤陪同搭高鐵。 (本報資料照片)

馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

2024-03-24 22:38

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡