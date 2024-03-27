知名素食餐廳「寶林茶室」疑食物中毒 2死2命危

台北市信義區遠百A13「寶林茶室」爆發食安事件，造成1人死亡3人病危。(記者曾學仁／攝影)

北市遠百信義「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒，截至昨晚有9人身體不適，其中7人就醫；通報就醫者有2人死亡，1人肝衰竭昏迷、1人使用葉克膜保命，均在加護病房觀察，衛福部已視為重大食安事件。北市衛生局到場稽查，發現碟盤疑似有蟑螂排泄物等3大缺失，勒令停業，將會同衛福部及專家併案調查。

死者是30歲呂姓男子，他於22日下午與女同事到餐廳用餐，品嘗粿條、香蘭葉飲料後，晚間出現嘔吐、腹痛、心悸等症狀，於23日傍晚到新北三重聯醫就醫，自稱在寶林茶室用餐後就不舒服，院方採檢傷寒、痢疾為陰性，隨即採糞便檢體、通報食物中毒。當天，呂接受點滴等治療緩解症狀即返家休息，但隔天凌晨情況轉劇，送台北馬偕醫院後宣告不治。50歲女同事就診後好轉。

新北檢警接獲院方通報相驗，無法確認呂姓男子是食物中毒或身體健康因素導致死亡，必要時將解剖釐清死因；新北三重聯醫稱，呂的糞便檢體進行厭氧菌培養約需5天，29日才有結果。

北市衛生局24日稽查寶林茶室，發現碟盤疑似有蟑螂排泄物、刀具夾放於流理台、未提具員工健檢資料共3項缺失，限期27日前改善，複查如不合格將依食安法處台幣6萬元(約1881美元)以上罰鍰。醫院與北市衛生局也採集病患及餐廳環境、工作人員手部檢體，結果約兩周出爐，如判定是食物中毒案，可處6萬元至2億元罰鍰，情節重大移請檢調偵辦。

昨天食物中毒消息傳出，北市衛生局再接獲5人就醫通報，另有兩人身體不適，但未就醫；他們分別從19日到23日到寶林用餐，食物包括河粉、粿條，用餐後出現惡心、嘔吐及腹瀉等症狀。

其中，新光醫院通報66歲男性食用素食炒粿條，有腹瀉、虛弱、倦怠等症狀，23日轉住加護病房，昨天26日出現休克，在加護病房使用葉克膜救治，今天上午11時34分因多重器官衰竭宣告死亡。北醫通報40歲男性吃滑蛋河粉後嘔吐、倦怠；三軍總醫院通報30歲男性吃素食炒粿條，出現惡心、嘔吐等症狀，診斷是急性肝炎。另有名40歲女性肝衰竭陷入昏迷，在馬偕醫院加護病房救治中，19日曾吃寶林的泰式炒河粉。

也有人透過1999陳情，在23日一家5口食用素食炒粿條，3人出現嘔吐、無力、喘、食欲不振等症狀，其中兩人症狀輕微，一人到萬芳醫院就醫。

調查發現，19至23日點相同素食炒粿條超過40人，其中22日當天有10人點用，迄今共有9人通報身體不適。

寶林茶室創辦人是年輕馬來西亞華裔 ，以馬來西亞知名菜色顛覆一般人對素食的印象，寶林餐飲有五間分店以及一個網路素食料理包平台，寶林茶室網路評價4.6顆星，出事地點貼出消毒兩天的公告；業者說，檢驗結果出爐前不會營業。據了解，寶林租約本月底到期，續約與否將再確認。