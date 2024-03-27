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萬物恐漲 隱性貧窮族群社福網漏接 民團促修社會救助法

記者林琮恩、葉冠妤／台北27日電
家扶基金會執行長周大堯指出，不具中低收、低收入資格的社福「邊緣戶」近年已增至三成多。(中央社)
家扶基金會執行長周大堯指出，不具中低收、低收入資格的社福「邊緣戶」近年已增至三成多。(中央社)

4月起調漲平均電費11%，一般預期將引發萬物齊漲，學者表示，任何漲價都可能讓弱勢家庭經濟狀況雪上加霜，對於受限於社會救助法資格，而無法取得社福資格的貧窮族群的影響更大。社福團體則擔心，物價上漲，許多臨時工、打工族可能因收入不穩，無法支應房租，被迫流落街頭，建議政府應修改社助法，以實際收入認定社福資格，才能真實反映貧窮人口的生活現況。

衛福部社工司統計，全台低收入戶近10年來約落在14萬戶上下，波動幅度不大。台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，除非遭遇重大金融危機，否則貧窮人數不易出現波動，但真正問題是許多民眾貧窮，但受限政策規定，無法取得社福資格。

鄭麗珍估計，這群隱性貧窮族群約占全台人口6%，收入低於政府定義的「貧窮線」，人數超過百萬，因無法取得政府福利補助（醫療費用減免），一旦消費支出上升，難以負荷經濟壓力，收支失衡，處境堪慮。

家扶基金會執行長周大堯指出，早期不具中低收、低收入資格的社福「邊緣戶」約兩成，但近年已增至三成多，這群弱勢族群並無學雜費、租屋補貼，只能尋找便宜的居所，衛生條件較差，連安全都成問題，勢必犧牲孩子教育。

王今暐表示，近年通膨嚴峻，政府雖年年調漲基本工資，但因低收入條件是採基本工資核算虛擬所得，等於基本工資調漲，連帶墊高了低收申請門檻，對於貧窮人口來說，通膨無異是生活成本及申請補助門檻提高的雙重打擊。

王今暐表示，物價提高後，許多臨時工，或是季節性工作的打工族可能因不穩定的收入而無法支應房租，被迫流落街頭。如果不幸受傷、生病，無法支付醫療費用，可能連繃帶、殺菌藥水都買不起，處境悲慘。

王今暐說，台灣社會救助法修法聯盟主張應廢除虛擬收入，改採實際收入認定，可用薪資證明、搭配居家訪視、自述或其他查證方式，才能真實反映貧窮人口的生活現況。

周大堯也認為，社救法有修正的必要，政府也有責任照顧邊緣家庭，如果其中產生漏洞，都需要付出相對大的社會成本。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，民眾關心社會救助議題，民間團體也對社救法提出多項修法建議，社工司正邀集各界積極研議修法方向。

低收入 基本工資 醫療費

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