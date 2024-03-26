台灣人好有錢…法拉利4年銷量翻倍 藍寶堅尼買氣也衝高

FT報導，法拉利（Ferrari）跑車最近四年在台灣銷量翻升一倍。（路透）

英國金融時報（FT）報導，法拉利（Ferrari）跑車最近四年在台灣銷量翻升一倍，反映不少人因晶片 熱潮致富，全球供應鏈 調整導致製造業回台也有助益。

法拉利執行長維尼亞（Benedetto Vigna）表示，台灣超跑 銷量激增，台灣市場需求成長速度甚至超過中國或香港。

他接受金融時報訪問時說：「中國是有成長，但比不上台灣。」「在台灣有更多的企業家，晶片業蓬勃發展。許多人賺了不少錢。」

法拉利上個月公布去年獲利創新高，反映客戶客製化的選配增加。儘管銷售主要來自歐洲和美國，但去年對中國和台灣銷售成長率已從2020年5%增加到接近11%。

法拉利看準並利用台灣私人財富攀升的趨勢。根據去年發布的「安聯全球財富報告」，台灣的人均淨資產為14萬1600歐元(約15萬3487美元)，是全球第五富有的國家。台灣富裕公民人數激增，原因包括半導體業蓬勃發展，以及台灣製造商將在中國的業務遷往他處，使許多企業家和有錢的企業主管回台灣。

法拉利台灣官方經銷商台灣蒙地拿公司總經理劉冠甫表示，「我們過去四年獲得不少新客戶」，法拉利對台灣超跑市場的成長扮演要角，去年在當地銷量成長了30%，賣了1300輛，在雙門跑車市占達40%。根據蒙地拿指出，台灣法拉利買家70~80%是企業家。

藍寶堅尼（Lamborghini）在台代理商嘉瑪興業一位行銷經理告訴金融時報，藍寶堅尼2017年推出SUV後，在台灣銷售顯著成長，吸引更多買家。

比起上一代成功人士偏好賓士或BMW，超跑因品牌辨識度較高，深受台灣年輕人喜愛。正如台灣僅有三輛的Ferrari 360 Modena，其中一位葉姓車主所說，這一代更愛炫富，駕著超跑無疑是炫富的最佳方式。

根據報導，法拉利靠限量生產來維持豪華身價，常常迫使買家要等數年才能取車，這創造出稀有性、並提高定價和轉售價，幫助該公司享有業界最佳的利潤率，去年在全球僅賣1萬3663輛，便有高達12.6億歐元(約13.6億美元)的淨利。法拉利歷來只賣出30萬輛車，和福斯汽車旗下豪車品牌保時捷（Porsche）每年生產的數量一樣多。