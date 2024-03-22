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「台灣鯛」旅行社失格行徑成笑柄 他曝惹毛一票日本飯店

記者楊德宜／台北即時報導
日本疫後觀光潮，圖為清水寺楓紅盛況。圖中人物與新聞無關。本報資料照片
日本疫後觀光潮，圖為清水寺楓紅盛況。圖中人物與新聞無關。本報資料照片

台灣人瘋日本旅遊，一名在日本的旅行社海外部OP人員，在臉書粉專「靠北旅遊業」爆料，台灣旅行社的失格行徑已經惹毛好幾間日本的飯店，包括搶訂十幾間房間卻整批棄單、省幾百元凹團客價，連中國大陸籍的同事都納悶「台灣人真有這麼摳門喔？」

一名在日本旅行社工作的網友在「靠北旅遊業」表示，自從邊境解封，他任職的公司海外部非常感謝台灣同胞給予的業績貢獻，雖然還沒到躺著賺，但開會的時候比國旅部門輕鬆不少。

不過，他說，「拜託台灣旅行社的大老闆們理解一下海外文化好嗎？」有旅行社怕搶不到房間，一口氣訂約十多間，卻因為拿不到團，又整批放掉的行為，「已經惹毛好幾間飯店不說」，還有為了省幾百元，訂兩三間房還要用「配合很久」來凹團客價，「你好意思開口，我都不知道該怎麼跟飯店經理談」。

該名網友表示，更別說找餐廳時的各種奇葩省錢行為跟需求，最誇張的是客人當天改變行程，一早就狂發訊息，要求把當天的票錢、餐錢扣掉後再結算。「我真的懷疑這幾間旅行社在台灣到底有沒有立案，導遊有沒有執業證。當天No show不退費，不是只有台灣這樣做好嗎？」

「這些在海外被認定為失格的行為，已經在公司成為笑柄不說」，該名網友表示，他的陸籍同事私下問他「台灣人真有這麼摳門喔？」台灣人就是這樣願意為了一塊錢而浪費一整天在掙扎。

他表示，他在免稅店工作的時候，只要一看到台灣人，馬上讓給想搶客的日本同事，反正日本同事聽不懂中國腔跟台灣腔的區別，他賺陸客錢還比較爽快些。「我好希望大陸能夠趕快解封，這樣我就專心對中港的旅行社就好」。或是把他調去做中文散客也行，散客的鯛雖然多，也只是幾天過去就沒了。「這些台灣旅行社的大爺們，小人這輩子都擔待不起」。

其他網友表示，「還有導遊帶團來，看到飯店櫃台有人會說中文，就整團放生扔給櫃檯」、「有些台灣人在海外看到台灣人都會拚死的凹」、「就是因為是台灣人，所以在海外不主動說自己是台灣人，因為台灣人對台灣人是不懂得客氣的」、「這不僅在國內就這樣，到了國外更是發揮的淋漓盡致」、「我們這邊在地旅行社都不喜歡接台灣客，因為台灣鯛太有名了」。

日本 臉書

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