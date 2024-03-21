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兒虐案後訪視常遭辱罵恐嚇 社工壓力大

記者林琮恩／台北21日電
不滿衛福部提出加強社工訪視頻率等改革措施，全台社工工會串聯300多人，20日到衛福部抗議。（記者曾吉松／攝影）
不滿衛福部提出加強社工訪視頻率等改革措施，全台社工工會串聯300多人，20日到衛福部抗議。（記者曾吉松／攝影）

兒虐案引爆民眾怒火，陳姓兒盟社工成為眾矢之的，衛福部則要求社工加強訪視頻率，不過兒盟社工督導陳先生表示，每名社工手上案量高達30件，而虐兒者常有防備之心，說謊掩蓋事實，單靠社工揪出兒虐事件，完全不符現況。另有多名基層社工反映，兒虐案發後，家庭訪視的難度變高，常遭訪視對象辱罵、恐嚇。

「從未想過社工這職業，竟會人見人怨。」從業逾十年的陳先生說，最近不少民眾路過兒盟總部時，大聲辱罵，讓團隊士氣低落，事實上，若真要賺錢，就不會投入社工領域，只是單純想幫助弱勢，最近卻成過街老鼠，讓人難以承受。

陳先生表示，許多人責怪陳姓社工訪視紀錄做假，這部分已由司法調查中，若真有疏失，一定會承擔責任；不過此事也造成社工集體擔憂，因為沒有社工敢保證自己整理的訪視紀錄，能像律師所寫的狀書一樣地禁得起法庭考驗，「難保下一次上銬的不是自己」。

陳先生擔任脆弱家庭社工。他表示，平均每人須負擔25至30案，以每月22工作天計算，一天訪視一位個案都已非常困難，而衛福部還要求增加訪視頻率，只會讓社工壓力更為沉重。

受到該起事件影響，社工士氣低迷，陳先生說，這幾天收到收養人鼓勵信件，「發明火車就會有火車意外，發明飛機就會有飛安問題，建構社安網，必然會有弱勢家庭、幼兒在體制下遭漏接，只能透過檢討，把網子織得更密」，這讓他有再次熱血救人的勇氣。

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