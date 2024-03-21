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三三會理事長林伯豐：能源政策不正確 導致台電大虧

記者鍾張涵、林海／台北21日電
三三會理事長林伯豐。 (記者曾原信／攝影)
三三會理事長林伯豐。 (記者曾原信／攝影)

4月電價調漲在即，三三會理事長林伯豐昨天表示，工商界對於電價調漲可以接受，但要有適當幅度，「要漲就全都要漲，包括工業跟民生用電」，他說，「最重要的是，台電會虧損那麼大，就是能源政策不正確。」工商協進會理事長吳東亮則說，從工商業的角度來看，希望的還是穩定的、充足的供電，最好還是價格合理的綠電，這與產業發展息息相關。

林伯豐昨天主持三三會3月例會，針對經濟部擬於4月調漲電價，他提出6大建議，並表示能源政策應調整，「政府一直講不實際的話，說台灣不缺電。我們就好好看這個夏天，電會怎麼表現，希望真的是不缺電」。

林伯豐說，政府應該採循序漸進方式調漲電價，上半年漲幅採最低限度；政府應興建新的高效能核電廠，才能減少台電虧損；民生和產業電價應同時調漲；為避免電價調整影響通膨，應加大調降關鍵原物料的關稅及貨物稅範圍、幅度，並延長期限至今年12月底。

此外，政府應鼓勵企業應自發自用、轉供自用或自備電廠，因應高電價的時代；因應未來半導體以及ＡＩ產業發展的高用電量，應重新檢討能源政策，保留核能為基載電力，盡速啟動核二、核三廠的延役工作，並興建新的高效能核電廠，達到供電穩定及合理電價。

事實上，不只林伯豐，力積電董事長黃崇仁日前與準總統賴清德會談時，也當面建議賴應該審視全世界的核電技術是否有進步、更安全的技術。黃崇仁也說，半導體業界已在討論，乾脆自己組織團隊蓋核電廠，讓產業用電自給自足。

吳東亮昨談到電價議題，表示台電大虧，電價調漲是不得已，大家也要共體時艱，但如何漲就要政府研究，受到衝擊較多的產業更要有配套措施。但他也說，現在產業界的用電已經有新的需求，例如AI高速發展，科技相關類股股價漲得很多，大家都樂見，但發展AI需要大量電力，用電是否足夠，政府需要特別關注，也要找專家估算。

AI 賴清德 關稅

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