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「周處」被控抄襲法院裁准假扣押 製片商：將聲明異議

記者林孟潔、蘇詠智／台北19日電
阮經天主演的電影「周處除三害」近來又在大陸掀起熱潮。（圖／一種態度提供）
阮經天主演的電影「周處除三害」近來又在大陸掀起熱潮。（圖／一種態度提供）

近日在中國大陸上映、賣破5億人民幣（約6900萬美元）的「周處除三害」，去年在台推出之前就被曾執導過「海霧」、「混混天團」等片的導演錢人豪指控抄襲，錢人豪並已向「周處除三害」編導黃精甫、製片商一種態度電影公司聲請假扣押，據了解，台北地方法院已裁定准許假扣押，錢人豪於18日繳交擔保金並聲請執行假扣押。

依假扣押法定程序，若法院裁定准許假扣押，債權人可以依據裁定提供擔保金，提存所再將已供擔保完畢的證明給民事執行處，分案後由司法事務官依據債權人聲請執行標的去執行。

錢人豪去年10月指控「周處除三害」抄襲他籌備多年的劇本「無法無天」，情節大綱幾乎一模一樣，且連故事內容、主角名字都類似，並要求對方公開道歉。事後，黃精甫在電影的官方臉書發文講述創作「周處除三害」的心路歷程，一種態度電影公司也聲明，所有造謠、影射、暗示等行為、文字、言語均會交由司法途徑處理。

錢人豪除提告之外，另向法院聲請對黃精甫、一種態度公司假扣押，台北地院已經裁定准許。錢人豪也在臉書發文指出，他只是捍衛自己的作品權益，謝謝法院給他一個公道，假扣押對方的票房和資產，也希望大家可以尊重原創，不要再有這種不尊重創作的事情發生，並再度要求黃精甫跟監製李烈一個公開道歉，誠實面對，切勿自誤。

一種態度公司稍後回應表示：「由於假扣押程序不開庭，事前也不會讓相對人知悉假扣押之內容，是由聲請人以書面向法院釋明假扣押原因及假扣押必要，法院聽信聲請人片面的說詞裁准假扣押（依媒體報導得知）。假扣押裁准前，並未給予相對人說明及答辯的機會，致法院遭聲請人誤導，作出錯誤判斷。一種態度公司將於收到法院假扣押裁定，了解法院遭誤導之緣由後，盡速向法院依法聲明異議。」

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