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白沙屯媽隔18年再駐駕鎮瀾宮 可望為搶救的2姊妹祈福

台灣新聞組／綜合19日電
白沙屯媽祖進香18日走到台中大甲，隊伍綿延，沿途有許多人分送飲料和食物，抵達大甲鎮瀾宮後（圖），決定駐駕鎮瀾宮一晚。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香18日走到台中大甲，隊伍綿延，沿途有許多人分送飲料和食物，抵達大甲鎮瀾宮後（圖），決定駐駕鎮瀾宮一晚。記者游振昇／攝影

苗栗白沙屯拱天宮媽祖昨凌晨起駕到雲林縣北港朝天宮進香，一路急行軍，在信眾「進喔，進喔」聲浪中，「粉紅超跑」衝進中市大甲鎮瀾宮，決定駐駕一晚。這是史上第二次駐駕鎮瀾宮，第一次是18年前。

白沙屯媽祖今上午6時起駕，預計下午進入彰化縣境，如果走海線，將行經伸港鄉三姊弟被撞處美港公路及建國路口，若走山線則可能到彰化秀傳醫院，為住院搶救的陳家兩姊妹祈福。陳家姊姊目前昏迷指數維持11，秀傳醫護人員昨問「希望媽祖來看妳的話就貶眼」，她眨眼示意希望。

粉紅超跑帶領十多萬徒步大軍從拱天宮出發，上午8時許，沿中山路進入苑裡市區突然轉入附近的苑裡市場重建工地停駕，苑裡鎮長劉育育獲訊趕往接駕，神轎進入工地「淨地」，庇佑工程順利。劉隨後在臉書表示「覺得太神奇了，白沙屯媽祖來為市場祈福了」，網友留言，「感動到流眼淚」。

上午9時許粉紅超跑進入台中大甲，下午3時半抵達鎮瀾宮，先在廣場前後跑，信徒和香燈腳擠滿廣場，期待白沙屯媽、山邊媽和大甲媽「三媽會」，高喊「進喔，進喔」，在眾人鼓掌歡呼下，粉紅超跑最後衝進鎮瀾宮，決定駐駕一晚。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，去年白沙屯媽祖短暫停駕，「閃亮三姐妹」會面，很高興今年又駐駕，首次駐駕是18年前，媽祖感心，體諒信徒辛苦，鎮瀾宮提供飲水和住宿場所，讓信徒休息。

白沙屯媽祖進香18日走到台中大甲，隊伍綿延，沿途有許多人分送飲料和食物（圖），抵...
白沙屯媽祖進香18日走到台中大甲，隊伍綿延，沿途有許多人分送飲料和食物（圖），抵達大甲鎮瀾宮後，決定駐駕鎮瀾宮一晚。記者游振昇／攝影

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