營業55年 建中合作社吹熄燈號

受到大環境影響，近年來合作社因生意不佳逐年關閉，其中有超過50年歷史的建中合作社，107學年就傳出經營不善，苦撐5年後，本學期末將歇業。（圖／讀者提供）

受物價上漲、禁用一次性餐具等因素影響，營業近55年的建中合作社宣告熄燈，校方指近年受各種因素影響導致財務危機，加上熱食部委外營運，成壓垮駱駝最後一根稻草，決定在學期結束後解散。教育局 表示，近年大環境改變，合作社營運受限，對學生吸引力降低，有些因此關門。

建中合作社成立逾50年，早年設有第1、第2賣場、熱食部、早餐部、文具部、理髮部及影印部，但隨時間推移，理髮部在110學年度因員工退休 關門，早餐及熱食部經整修後，改委外廠商經營，合作社生意也因此受到衝擊。

校方表示，因學校開放學生外食，合作社販賣的東西也有規定及限制，僅能夠賣麵包、微波食品等，再加上禁用一次性餐具後運作有困難，導致來客人數下滑，加上水電、人事成本的提高，合作社於上學期末開會後，考量收支無法平衡，社員大會通過營業到這個學期期末。

有學生表示，合作社因為在地下室，加上校內有早餐和熱食部，中午也有開放外食，去的人愈來愈少，不過合作社撤走後，影印部會一併裁撤，就會比較不方便，盼學校未來能提供其他列印資料的地方。

教育局體衛科長許巧華表示，目前北市國高中小合作社約還有63間，公立高中職有29間，以前買文具、制服不是那麼容易，但現在有各種管道，合作社需求不再那麼高。