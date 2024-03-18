兒虐報告「2頁變5頁」 薛瑞元道歉應負督導不周之責

針對兒虐案，衛福部提出九項通盤檢討內容與事件時序表。（記者賴昀岫／攝影）

台北市發生一歲出養童遭保母凌虐致死案，全國關注，衛福部長薛瑞元今天上午排定赴立法院社會福利 及衛生環境委員會進行「社會安全網推動情形及策進作為專題報告」，原本挨轟草率的報告內容不但緊急由「二頁變五頁」，在今天準備的口頭報告中，薛瑞元也首度向家屬和社會大眾致歉。

在衛福部報告中，薛瑞元寫明「我代表衛生福利部為這樣的缺陷導致一條生命的逝去，向家屬和社會大眾致歉。」衛福部列出的9大通盤檢討中，也點名兒福聯盟社工「訪視可能不踏實、敏感度不足」。

兒虐案引爆民怨，藍、白立委不滿衛福部一開始送到立法院針對該起兒虐案的檢討說明內容僅「二頁」，齊轟衛福部書面報告草率。衛福部上午在委員會開會之前，更新報告補充內容，其中「有關112年底出養童遭虐死案辦理情形及策進作為」部分變成「五頁」。

衛福部在報告中寫明：「我代表衛生福利部為這樣的缺陷導致一條生命的逝去，向家屬和社會大眾致歉。」指本案的發生並非被虐劉姓兒童被社會安全網「漏接」，而是已經接入社安網，卻仍然發生憾事，表示社會安全網本身存在設計規畫或落實執行上的缺陷。

衛福部並以通盤檢討為題列出「九點」檢討，其中也直接點名兒福聯盟該名當事社工「收出養媒合機構社工的訪視可能不踏實、敏感度不足或過度信賴照顧人員的良善」。

衛福部報告也表示，對於中央、地方相關人員的處理態度偏差，衛福部應負督導不周的責任，於此向社會致歉，並承諾未來將予以改善。未來屬重大兒虐案件之主管權責，則以負責保護服務體系主管單位為主責。