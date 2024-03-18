HBL 北一全勝封后 隊史第2冠 南山8度稱王 阻光復3連霸

HBL高中籃球聯賽女子組冠軍戰，北一女以68：61擊敗普門，賽後球員衝進場慶祝。(記者余承翰／攝影)

112學年HBL甲級冠軍隊伍昨天在台北小巨蛋出爐，北一女中以68：61力退普門中學，以全學年14戰「全勝封后」迎接等待12年隊史第2冠；男甲衛冕軍光復高中和南山高中激戰到最後一秒，南山在菜鳥後衛黃瀚陞單節3記三分球下演出逆轉勝，以87：85粉碎光復3連霸美夢，連4年闖冠軍戰終於迎接隊史第8冠。

北一是112學年唯一不敗隊伍，昨天場雖落後普門2分，靠第三節22：10攻勢逆轉，全勝奪冠不只球員淚灑球場，教練駱燕萍也落淚。

賽後北一禁區大將黃子芸才透露，決賽前一周她友誼賽時傷到左膝，造成韌帶2.5級撕裂，但她咬牙撐下各種治療，花不到10天就歸隊堪稱「奇蹟」，她又哭又笑說：「真的很痛，但為了團隊，我願意忍下去。」

黃子芸和米靖恩高一就踏上HBL舞台，3年來年年闖最終戰，昨終於收下最好成果，繳出11分、18籃板、8助攻、4抄截和2阻攻的米靖恩也迎接籃球新旅程，準備大學赴美挑戰。

男甲冠軍戰連3年上演同樣冠軍戰戲碼，哭了2年的南山第四節還曾落後10分，在菜鳥射手黃瀚陞連飆外線下續命，加上同是高一的謝旻耕節末兩次關鍵上籃，逆轉光復奪隊史8冠。

南山8強賽先斷了復跨屆32連勝，昨更終結光復霸業，教頭楊宜峰感性說：「外界不看好我們，但我們走到這一步。」