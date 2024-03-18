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水情嚴峻竹科用水吃緊 日月潭「巨魚九蛙困淺灘」

記者曾增勳、賴香珊、林麗玉／台北18日電
日月潭水庫持續探底，去年空拍暴紅地景「巨魚吞九蛙」，如今乾到出土，與「九蛙」全困在土壤龜裂淺灘，呈現「巨魚九蛙困淺灘」景象。（圖／民眾提供）
日月潭水庫持續探底，去年空拍暴紅地景「巨魚吞九蛙」，如今乾到出土，與「九蛙」全困在土壤龜裂淺灘，呈現「巨魚九蛙困淺灘」景象。（圖／民眾提供）

桃園市石門水庫蓄水率已跌破四成，昨僅剩37.7%，為近五個月來首見，更是三年來同期新低。不僅桃園、新竹及竹科水情相對吃緊，也影響渡船遊艇業者生計，繼3月旬撤離停駛薑母島碼頭後，今再停駛阿姆坪碼頭遊湖路線，新增水位低時才可見的酋長石、夢幻草原景點。

春耕用水量大，日月潭水庫也持續探底，昨水位降至743.55公尺，有效蓄水率僅70.38%，均創今年新低。去年空拍暴紅地景「巨魚吞九蛙」，原本宛如身在湖裡的「巨魚」，如今乾到出土，呈現「巨魚九蛙困淺灘」景象，水情不容樂觀。

石門水庫最近在桃竹一期稻供灌及民生用水需求下，水庫水量出水多於入流，至昨傍晚，水位跌至226.35公尺，蓄水量7724.26萬噸，蓄水率37.63%，是水庫去年10月滿庫以來首見，水情嚴峻比去年提早一個月。

水利署北區水資源分署表示，目前農業及民生用水每天平均220萬噸，農業供灌每天約140萬噸，3月中旬桃園及新竹地區農田陸續完成一期稻作整田插秧，下旬起農業供灌會大幅降低放水，預估每天可減少100噸，至5月下旬，農業及民生供水量是現在的一半，屆時可大大減緩水庫出水量。

北水分署指，氣象署預估目前仍屬春雨形態，近日至周二將產生第四波春雨，將加強引水和出水管控。

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