單兵作戰 社工無力：我保護大家 誰保護我

社工人力短缺，尤其保護性社工面臨「三高」和「三缺」困境，人力吃緊恐造成惡性循環，新北市的社工缺額率居六都之冠。（記者曾學仁／攝影）

社工界鬧人力荒、留不住人，台北市社工人員職業工會4月2日社工日當天要出版「100個社工陣亡故事」繪本集，工會副理事長沈曜逸說，社工總是被期待是萬能的、什麼都要接住，但事實上，社工常是孤立、單兵作戰，常因承接不及個案而有無法解脫的自責，這本社工陣亡故事就是揭露社工面臨的身心困境。

已故新北市社會局前局長張錦麗曾轉述，一名社工長期陪伴的個案突輕生，讓她很自責，想離開社工界，張當時帶著督導及社工一起陪伴她到個案的喪禮，告訴她「妳可以轉職，但不該帶著傷口離開」，希望可以解開心結。

喪禮上，個案母親遞上一封遺書，信中個案說「謝謝社工的陪伴，若不是社工，也無法撐這麼久」等感謝話語，頓時讓該社工淚崩。張錦麗當時說，這封信是社工很重要的復原力，社工容易有替代性創傷症候群，遇到類似事件，長時間累積在心裡就會悶出病，也是很多社工轉業的原因之一。

一名年輕社工在「100個社工陣亡故事」說，實習期間抱著滿腔熱血，但訓練不到三周就開始獨立接案，平均一周接新案五至七件，定期服務的有20案左右，代表每月要出40份報告，常加班到晚上8、9時。

年輕社工說，因為案量大，服務不得不以電訪為主，但實難以確切評估個案風險程度，「我常懷疑自己評估的方向會對案主沒有幫助，每晚睡覺都很害怕負責的個案上新聞」，最後他做不到半年就離開。