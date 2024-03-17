3高3缺 社工3／20赴衛福部表達前線心聲

6都社工缺口有多大 製表／元氣中心、都會地方中心

社會安全漏接的悲劇層出不窮，撐起這張網的關鍵角色是社工，縣市政府招聘社工卻陷入人力荒。監察委員王美玉2021年曾提調查報告，指出保護性社工面臨「三高 」和「三缺」困境，人力吃緊恐造成惡性循環，但兩年多過去了，社工處境依然沒改善。

近日男童剴剴遭保母虐死案，負責訪視的年輕社工遭網友獵巫、檢警上銬示眾，台北市社工職業工會理事黃寶萱說，上銬畫面對社工是集體創傷；衛福部的檢討報告也被社工視為甩鍋，把兒虐防治壓力，藉由提升訪視頻率加諸社工身上。全台社工職業工會20日將發起「三二○挺社工」行動，要到衛福部表達第一線社工心聲。

高雄市社工職業工會秘書長郭志南表示，衛福部要求社工增加訪視頻率，各縣市也跟進，但讓社工工作流於形式，更是中央與地方怕出事的卸責行為，「根本是把社工當作簽巡邏箱的員警」。北上抗議是要告訴政府「社會安全網不是社工安全網」，希望看見社工長期的高壓處境。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，已透過制度調整社工薪資，也藉由風險加給、專業訓練，盼提升社工人身安全維護；全台社工人力穩定成長，但社安網計畫社工進用率確實尚未達100%，仍有努力空間。

社工人力難尋，新北市社會局社福中心的徵才公告一整年都沒撤下，今年兩次公告招考各12及25人，但只有各兩、三人來面試，「永遠補不滿」。

衛福部去年社安網補助縣市社工人力，新北到年底還缺197人，缺額率居六都之冠，其餘五都也沒補齊。新北社會局長李美珍說，許多民團聘不足社工，不敢承接縣市政府委辦方案，例如長年協助新北市兒少保護安置業務的世界展望會，已因達不到社工人力比，今年無法繼續承接寄養家庭業務。

監委王美玉先前提醒，社安網第二期計畫大幅增加社工人力，因需求大、薪資差別待遇等因素，恐引發「社工荒」及政府與民間搶人。她並感嘆，社工處境並未改善，保護性社工仍面臨高風險、高案量、高壓力三高環境，以及缺乏督導、合作、資源三缺困境，造成惡性循環。