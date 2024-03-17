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憂被獵巫 兒醫反彈3歲以下安置童納專責制

記者林琮恩／台北17日電
衛福部要求安置兒童全面納入專責醫師制，讓參與的兒科醫師「壓力倍增」。圖為去年衛福部專責醫師制記者會。（本報資料照片）
衛福部要求安置兒童全面納入專責醫師制，讓參與的兒科醫師「壓力倍增」。圖為去年衛福部專責醫師制記者會。（本報資料照片）

剴剴遭虐死案後三個月，衛福部邀集雙北市、兒福聯盟以及專家學者召開「重大兒虐會議」，會後做出八點結論，其中決議三歲以下的安置兒童，不需經過父母同意，將全數納入幼兒專責醫師制度，引發基層兒科醫師反彈，憂心未來負責的個案，若遭兒虐未由他們揭露，恐像是兒盟陳姓社工遭各界撻伐，醞釀退出計畫。

剴剴案社工遭獵巫究責，戰火延燒至幼兒專責醫師，基層醫療協會理事長、開業小兒科醫師林應然表示，現行的幼兒專責醫師負責的對象，是家長主動申請後派案，高風險家庭的家長鮮少會同意，也使高風險幼童相對少，但衛福部要求三歲以下安置兒童，全面納入計畫，讓參與計畫的兒科醫師「壓力倍增」。

林應然說，若依現行規定，幼兒專責醫師每年需訪視高風險個案二次，頻率並不高，且若保母、家長要隱匿虐兒事實，醫師也難發現，若要防堵應提高頻率，也應由人力充足的大醫院負責，別把壓力加諸基層兒科診所。

幼兒專責醫師計畫從去年11月起，將所有新生兒納入照護範疇，因應剴剴案，再增加三歲以下安置童，強制納入指定照護。不過，幼兒專責醫師計畫是行政院核定「優化兒童醫療照護計畫」的子計畫，母計畫期限為2020年至2024年，衛福部醫事司副司長劉玉菁坦言，計畫將於今年底到期，明年是否能夠延續，衛福部目前還在向行政院爭取經費。

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