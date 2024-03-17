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台灣兒科消失中 給付加碼3億搶救

記者李青縈、林琮恩╱台北17日電
少子化衝擊兒科生態，健保署拍板加碼兒童加護病房、新生兒住院診察費。圖為小兒科診所。(記者余承翰／攝影)
少子化衝擊兒科生態，健保署拍板加碼兒童加護病房、新生兒住院診察費。圖為小兒科診所。(記者余承翰／攝影)

少子化直接衝擊台灣兒科醫師生態，醫學生不願投入兒科，連台大、成大兒科都找不到住院醫師，兒科大老感嘆「兒科已需要被送入急診室搶救」。衛福部健保署日前拍板，兒科加護病房、新生兒住院診察費等給付全數加成，預計支出台幣3.38億元(約1060萬美元)，服務未滿4歲童門診加給13%，最快5月上路，盼能增加醫師投入兒科意願。

兒科醫學會副理事長、馬偕兒童醫院副院長陳銘仁說，兒科不分次專科全部都在缺人，最慘的是年輕人不願投入兒科，住院醫師人力嚴重短缺，資深主治醫師都已過了花甲之年也都要輪值夜班，現在還在兒科的主治醫師，平均年齡偏高，除了平時要看診、查房，晚上還得值班，高齡過勞的現象已成兒科常態。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，健保署日前召開醫院總額會議，會中決議要推出收治19歲以下的兒童加護病房的住院診察費、病房費、護理費，增加兩成給付，新生兒中重度住院診察費，增加五成給付，預估支出3.38億元。

另外，針對基層診所門診服務未滿4歲兒童，第一段門診量（即看診的前1到40人次）不分專科提高給付13%。初步已拍板通過，後續須再進入共擬會討論，最快5月1日起上路。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，加護病房、中重度住院的兒科病人占比不高，多數兒童都是因為一般疾病如腸胃炎、尿道感染、生長發育等至小兒科就診，這類病人占比超過95%，著重調升急重症住院診察費，對兒科醫師留任幫助不大，也難吸引醫學生選擇兒科，政府若真要吸引人才，應增加一般兒科給付。

兒科醫學會理事長、台大醫學院院長倪衍玄表示，雖然衛福部已優先解決兒童急重症照顧問題，但少子化帶來衝擊仍未見政策的解方。健保給付是採取論件計酬，小孩變少，兒科難以支撐，建議未來給付可朝預防醫學發展，比如現行的生理檢查、疫苗接種等，不是等到生病才從醫療段介入。

衛福部因應兒科醫師受限於病例少，臨床訓練經驗不足，規畫補助兒科醫師進修計畫，強化新生兒、兒童重症、兒童癌症等診斷與治療能力。衛福部長薛瑞元日前指出，優化兒童醫療照護計畫將補貼核心醫院跟重點醫院1個月台幣1萬元(約314美元)等，全面提升台灣兒科資源。

健保 癌症 疫苗

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