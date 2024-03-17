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台大設國際政經學院 教部已核准 最快2025年開辦

記者許維寧╱台北17日電
台灣大學校長陳文章(前)去年拋出創設「國際政經學院」構想，教育部證實，2月底已核准台大申設。(記者曾原信／攝影)
台灣大學校長陳文章(前)去年拋出創設「國際政經學院」構想，教育部證實，2月底已核准台大申設。(記者曾原信／攝影)

台大擬設國際政經學院，不過屢遭質疑恐會讓政治力有機會介入，經校內磋商後，於去年底校務會議以111票同意、5票反對，獲得壓倒性票數通過議案後，送教育部審查。教育部證實，已在2月底核定台大申設國際政治經濟研究學院。

台大校長陳文章去年拋出創設國際政經學院構想，遭質疑政經學院恐成蔡英文政府的政治遺產，不過陳文章去年接受本報系聯合報專訪時強調，「沒有藍綠立場，就是為了台灣好。」

但校內教師質疑，國際上成功的政經學院均位於世界政經要衝，如能和歐盟等機構合聘專家，但台灣無此條件，屆時恐花大錢請師資、花獎學金請學生。且根據創新條例，學院管理會台大代表席次有限，學校恐無法掌控，侵害大學自主。

國際政經學院擬設立於台大徐州路校區，陳文章表示，近年台灣地緣政治重要性逐漸提升，加上近年政府將政治經濟列為關鍵領域，盼藉此創設國際政經學院。已獲得富邦金、國泰金、華南銀行、台積電等企業出資，最快2025年開辦碩士學位學程。

教育部指出，已於今年2月27日核定，後續台大還需依照創新條例修正計畫書內容、擬定規章、組成監督會和管理會等。若未來台大欲變更創新計畫加入新內容或加入更多資金，仍需依照創新條例規定報教育部，再次召開審議會審查。

教育部 台積電 歐盟

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