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台灣清大、陽明交大擬實施16週制 教育部將審視配套

中央社台北電
台灣的清大、陽明交大等校擬將學期縮減為16週，與國際接軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）
台灣的清大、陽明交大等校擬將學期縮減為16週，與國際接軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）

台灣的清大、陽明交大等校擬將學期縮減為16週，進而與國際接軌。兩校教務長都表示，學生普遍支持，但較擔心課程被壓縮。教育部表示，事涉學生權益，會請學校說明完整配套措施。

台灣的大專1學期是18週，國外是16週左右，導致學生如果要到海外交換學習，學期銜接會遇到一些麻煩。國立台灣大學系統3校（台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學）近年陸續完成試辦，已正式實施16週制，112年度第1學期的寒假從去年（112年）12月25日開始，外籍生都能及時返鄉過耶誕節，一度被學生戲稱是「最長的寒假」。

除了台大系統，近年也有許多大學開始嘗試調整，例如中國文化大學113學年度起，便鼓勵教師將期末考提前到第16週，第17、18週安排自主學習，開放多元課程和活動讓學生選擇。

清華大學正進行校內程序，準備實施16週制。教務長巫勇賢今天接受中央社電訪表示，16週制有助於國際交流，學生也會有更多彈性規劃自學、產業實習等活動。

巫勇賢表示，目前溝通下來，學生最擔心18週變成16週，會導致課程濃縮、學習步調加快，負擔會比較大，期盼教師的授課內容也要相應調整，不能什麼都沒有變。

與清大鄰近的陽明交通大學也預計要實施16週制。教務長陳永昇表示，4年前就開始實施「16加2」的模式，即16週加上2週彈性學習，推動幾年下來成效不錯，師生反映都很好。

陳永昇表示，去年開始已讓授課教師把課程都改成16週，但學校行事曆還是18週，3月底將舉行公聽會，預計113學年度全面實施16週制，完成相關程序後就會報到教育部。

中央社記者問，少了2週課程，學費是否也會減少？陳永昇表示，目前學生較沒提到這個，反而較擔心課程壓縮問題，尤其是有些課程與國家考試有關，「老師教的不夠會影響考試。」不過這幾年實施下來，教師都會調整授課內容，避免填鴨式教學，著重自主學習能力的培養，其實影響不大。

政治大學與清大、陽明交大同屬「台灣聯合大學系統」，校方表示，112學年度起已推動「16加2週」課程，未來將視校內回饋狀況，研議下一步政策推動方向。

教育部表示，大學調整學期授課週數，因涉及學生學習權益及教師教學規劃，建議要辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過，確保校內多元意見交流及落實民主正當性。

「大學法施行細則」第23條規定，大學原則以授課滿18小時為一學分。目前包括台大系統3校、台北大學等，訂定學期週數彈性，但仍以一學分授課18小時為原則，課程則可在16週內完成。

如果要在113學年度實施，依規定須在5月1日到6月15日期間，辦理報部備查作業。教育部會要求說明規劃目標、學則修訂情形（如學期週數、學分計算、選課作業時程、成績考核規定等）、行事曆安排、校內溝通協調機制、學雜費收費方式、教師授課時數及鐘點費等完整配套措施。

教育部 耶誕節

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