無期刑假釋再犯要服完殘刑 憲法法庭判違憲

受刑人謝朝和認為修正後刑法撤銷假釋的規定違反禁止溯及既往原則、信賴保護原則，聲請釋憲，憲法法庭認為，未區別另犯罪情節輕重以分定不同殘餘刑期，違反人身自由保障，15日判決違憲，兩年內失效。。(記者王宏舜／攝影)

男子謝朝和犯強劫（強盜）而強姦罪遭判無期徒刑，服刑18年假釋後，又因竊盜罪被判1年2月徒刑，假釋被撤銷，依修正後刑法須服25年殘刑，謝男認為相關假釋規定牴觸憲法，聲請釋憲；憲法法庭認為，未區別另犯罪情節輕重以分定不同殘餘刑期，違反人身自由保障，昨天判決違憲，兩年內失效。

目前因無期徒刑假釋卻再犯他罪或違反保安處分執行法規定者，依舊法須服20年殘刑的有49人，依新法須服25年殘刑的有182人。其中有14人聲請憲法審查，憲法法庭廢棄並發回最高法院，另一件為最高法院聲請解釋，這15件案子應停審，等待修法。

謝朝和1989年因強劫而強制性交，被依懲治盜匪條例（已廢除）判無期徒刑，關18年後假釋，卻再犯竊盜罪被撤銷假釋，還得執行25年殘刑。謝男認為，這等於要他老死監獄 ，違反比例原則，且在舊法時期已完成「執行超過10年得假釋」要件，不應用後設的規定突襲，認為法律違反禁止溯及既往等原則，聲請釋憲。

憲法法庭認為，撤銷假釋的原因可能是另外犯罪，也可能只是違反保安處分，且犯罪的情節也沒有區分、沒考慮假釋期間更生計畫的執行成效，一律要受刑人關20或25年殘刑不符比例原則，此部分違憲；至於違反不溯及既往、信賴保護原則駁回。不過，即使條文被糾正違憲，受刑人也不能聲請刑事補償、國家賠償或折抵他刑。

受刑人假釋再犯比例上升，民眾納悶「無期徒刑為何能假釋？」憲法法庭書記廳長楊皓清說，憲法法庭未干涉假釋政策。

法務部指出，假釋期間再犯性質種類、撤銷事由情節的輕重，屬個案裁量「是否撤銷假釋」的考量因素，不應改變撤銷假釋後所應執行殘刑的判斷，對憲法法庭判決表示尊重，將研議修正刑法規定。

對於憲法法庭判決無期徒刑假釋再犯一律再關25年規定違憲，大法官 蔡宗珍、朱富美均認為，無期徒刑本質上是終身監禁，立法建置撤銷假釋殘刑為25年，已是限縮服刑期間，也沒有加重刑度，無違憲之虞，這樣的見解較符合人民法感情。