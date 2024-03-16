無期刑假釋再犯要服完殘刑 憲法法庭判違憲
男子謝朝和犯強劫（強盜）而強姦罪遭判無期徒刑，服刑18年假釋後，又因竊盜罪被判1年2月徒刑，假釋被撤銷，依修正後刑法須服25年殘刑，謝男認為相關假釋規定牴觸憲法，聲請釋憲；憲法法庭認為，未區別另犯罪情節輕重以分定不同殘餘刑期，違反人身自由保障，昨天判決違憲，兩年內失效。
目前因無期徒刑假釋卻再犯他罪或違反保安處分執行法規定者，依舊法須服20年殘刑的有49人，依新法須服25年殘刑的有182人。其中有14人聲請憲法審查，憲法法庭廢棄並發回最高法院，另一件為最高法院聲請解釋，這15件案子應停審，等待修法。
謝朝和1989年因強劫而強制性交，被依懲治盜匪條例（已廢除）判無期徒刑，關18年後假釋，卻再犯竊盜罪被撤銷假釋，還得執行25年殘刑。謝男認為，這等於要他老死監獄，違反比例原則，且在舊法時期已完成「執行超過10年得假釋」要件，不應用後設的規定突襲，認為法律違反禁止溯及既往等原則，聲請釋憲。
憲法法庭認為，撤銷假釋的原因可能是另外犯罪，也可能只是違反保安處分，且犯罪的情節也沒有區分、沒考慮假釋期間更生計畫的執行成效，一律要受刑人關20或25年殘刑不符比例原則，此部分違憲；至於違反不溯及既往、信賴保護原則駁回。不過，即使條文被糾正違憲，受刑人也不能聲請刑事補償、國家賠償或折抵他刑。
受刑人假釋再犯比例上升，民眾納悶「無期徒刑為何能假釋？」憲法法庭書記廳長楊皓清說，憲法法庭未干涉假釋政策。
法務部指出，假釋期間再犯性質種類、撤銷事由情節的輕重，屬個案裁量「是否撤銷假釋」的考量因素，不應改變撤銷假釋後所應執行殘刑的判斷，對憲法法庭判決表示尊重，將研議修正刑法規定。
對於憲法法庭判決無期徒刑假釋再犯一律再關25年規定違憲，大法官蔡宗珍、朱富美均認為，無期徒刑本質上是終身監禁，立法建置撤銷假釋殘刑為25年，已是限縮服刑期間，也沒有加重刑度，無違憲之虞，這樣的見解較符合人民法感情。
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