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衛福部兒虐會議8結論 民團批不及格 應退回重寫

記者林琮恩、李青縈／台北16日電
衛福部15日召開重大兒虐會議，將針對被安置的兒少及提供全日托保母，在4月底前完成各地方政府訪視頻率指引。(記者林俊良／攝影)
衛福部15日召開重大兒虐會議，將針對被安置的兒少及提供全日托保母，在4月底前完成各地方政府訪視頻率指引。(記者林俊良／攝影)

台北市1歲男童「剴剴」遭虐死，事發3個月才被揭露。衛福部昨開「重大兒虐會議」做出8大結論，包含4月底前，擬定各縣市居家保母訪視指引、3歲以下安置兒童，強制指定納幼兒專責醫師。衛福部長薛瑞元表示，衛福部將徹底檢討中央、地方與出養媒合機構，「絕對不會迴避責任」，18日將於立法院做完整專案報告。

剴剴遭虐死燒出社安網破洞，衛福部昨邀集地方政府與專家學者、兒福聯盟全數與會，歷經近4小時的會議，統整8大結論，包含出養的必要性需由地方政府進行評估、出養前安置須依委託安置程序進行、社家署研議強化居家托育人員照顧安置兒童訓練、強化中央地方的橫向聯繫、中央地方強化兒少保護專業人員訓練、3歲以下安置兒童，衛生局強制指定幼兒專責醫師、各縣市研議安置兒少及全日托保母訪視頻率、雙北市及兒盟10天內完成檢討報告。

社家署副署長張美美表示，專家一致認同幼兒專責醫師制度讓兒虐多一層把關，並決議已由政府安置之3歲以下兒童、脆弱家庭兒童等，無須取得家長同意書，即可在地方社會局提供名冊後，由衛生局指定專責醫師；社安網強調跨專業網絡合作，且專責醫師對兒童發展、兒虐傷勢敏銳度比社工專業。

而過去出養必要性是由衛福部委託的社福機構自行評估。張美美表示，衛福部將修訂兒少權法，改由地方政府評估出養必要性，可避免機構與寄養家庭之間利益關係，導致孩童權益受損。

地方政府提出提高被安置兒少、全日托保母加強訪視建議。張美美表示，依現行規定，居家保母初次收托兒童訪視頻率是1年四次，且首次訪視必須在1個月內，這是訪視頻率下限，為確保各地訪視頻率統一，衛福部將於4月底以前，訂定訪視頻率指引。另過去是由民間社工進行，未來將由公、私部門社工共同訪視。

兒權會創會理事長王薇君表示，看不見兒虐會議討論後的實質效應，結論不及格應「退回重寫」，特別是衛福部要求訂定保母訪視頻率，但能增加幾次、頻率多密集？她的姪兒王昊被弟媳友人照顧21天就被虐待致死，社工定期訪查達到避免遭虐死的方式，是「石器時代」的防治兒虐手法。

薛瑞元表示，此次會議後，衛福部將會在18日的立法院社福及衛環委員會中，採專案報告完整呈現，面對問題、解決問題才是最重要，「絕對不會迴避責任」，且此次事件每一個單位都跑不掉，需徹底檢討流程，找出可改善之處。

國民黨昨天提出加強保母常態評鑑、提高兒虐刑責具體方案，國民黨立委黃健豪表示，國民黨立院黨團已提出加重刑責修法，過去兒虐適用刑法286條，最高刑期是無期徒刑或10年以上有期徒刑，但兒虐致死刑期不應比普通殺人罪還輕，應屬刑法271條的殺人罪，最高刑期為死刑。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，這次案件凸顯許多問題，首先是社工缺額，進用不足，工作負擔大，社工的留任也非常困難，惡性循環下，造成社會安全網通報無法達到原來的目的。

更重要的是保母評鑑制度，李彥秀指出，母法中只有輔導跟檢查，沒有更公開的評鑑制度，讓家長難以找到好的托育保母，建議要有更公開完整的保母評鑑制度，讓有需要的家長可以看得到找得到，這是接下來應該要處理的方向。

衛福部社家署副署長張美美（右）指出，社安網將推動地方醫政、社政跨專業合作。(記者...
衛福部社家署副署長張美美（右）指出，社安網將推動地方醫政、社政跨專業合作。(記者林俊良／攝影)

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