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幫中學女兒洗頭強逼口交 台狼父坦言「放進去弄幾下」

記者林孟潔／台北即時報導
台灣一名父親在家中浴室、房間強壓就讀國中三年級女兒的頭部，多次逼迫女兒替自己口交。示意圖。（取材自pexels.com@Polina Kovaleva）
台灣一名父親在家中浴室、房間強壓就讀國中三年級女兒的頭部，多次逼迫女兒替自己口交。示意圖。（取材自pexels.com@Polina Kovaleva）

台灣一名父親在家中浴室、房間強壓就讀國中三年級女兒的頭部，多次逼迫女兒替自己口交，一審認定他性侵24次，依成年人對少年犯強制性交罪判刑12年，但二審認定他犯行為5次而改判6年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

父親明知女兒就讀國中三年級，但趁在家中浴室替女兒洗頭時，五度強壓女兒頭部，逼女兒替自己口交；父親在警詢時曾說，他和女兒曾發生1至5次性行為，是替幫女兒洗頭時，將女兒頭部壓向生殖器，「每次都是放進去弄幾下」。

女兒作證指出，國中8、9年級時被父親要求口交3至5次，第1次被逼迫口交是在洗澡完後，父親壓著她頭部逼迫口交，每次過程約5分鐘，而在臥室也是對方壓著她的頭部逼迫口交。

一審認定父親強制性交犯行共24次，依法重判12年徒刑；但案件上訴，二審認為父親在一審反覆表示「我全部承認犯罪」，但最後卻問「請問這個會關嗎」，明顯是因畏罪考量才全盤承認以求輕判。

二審審理期間，父親就無大方承認性侵24次，甚至一度又稱「只有第1次而已，其他都沒有，我知道錯了」，警方依據女兒、父親的說法，認定父親犯行為5次。

二審認為父親罔顧人倫，性侵發育中的親生女兒，造成終身難以磨滅的陰影，且犯後態度反反覆覆，但念及女兒畢竟考量父親是家中經濟支柱，而向法院求情，希望能給父親一個機會改過，因此依5罪各判刑4年，應執行6年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

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