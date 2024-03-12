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蘇丹紅風暴／政院7點因應 涉案境外廠商無限期禁止輸入

台灣新聞組／台北12日電
立院國民黨團書記長洪孟楷（中）11日表示，蘇丹紅是系統性食安漏洞，中央毫無警覺，也無相關因應防範措施。（記者林伯東／攝影）
立院國民黨團書記長洪孟楷（中）11日表示，蘇丹紅是系統性食安漏洞，中央毫無警覺，也無相關因應防範措施。（記者林伯東／攝影）

蘇丹紅食安風暴擴大，行政院昨召開「因應蘇丹紅事件研商會議」，針對「前端源頭阻絕、後端市場稽查」達成七大共識，包括無限期禁止檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入、禁止輸入業者輸入該類產品，產品於邊境予以沒入銷毀；對邊境驗出有毒物質或異物、攙偽假冒、添加非法添加物的原料或食品，即刻停止製造廠之輸入，對同產地所有製造廠採100%逐批查驗，同時追蹤境外原料源頭，對輸入同品項、同負責人、同地址業者，納入邊境預警名單。

後端市場稽查部分，衛福部應加強與地方政府衛生單位聯繫，指揮產品下架事宜，並請業者自主下架有問題的原料或產品；行政院盡速召開中央地方整合會議，討論蘇丹紅事件後續食安強化措施及合作方案；教育部釐清暫停使用調味料措施，檢視廚房與庫房調味料，請國防部也應把關國軍弟兄膳食，通告採購單位停止使用；法務部與高檢署啟動「打擊民生犯罪連繫平台」整合量能積極查辦。

這場會議由行政院副院長鄭文燦主持，他要求各部會應於一個月內完成流向查驗。他說，針對邊境食安管理恐有不足處，包含對食品驗出違法物質的自主通報及不肖業者註冊多公司組織犯罪的預防需盡速補強。

地方政府也紛紛稽查、開罰。高雄市衛生局針對津棧、佳廣及海順等11家輸入蘇丹紅辣椒粉的食品公司，除累計罰款438萬元台幣（約13.82萬美元）、處分3月8日起停業六個月外，昨再依法撤照，不得從事食品製造、加工。高雄市長陳其邁說，蘇丹紅問題出在邊境管理，2月7日新北市保欣公司檢出辣椒粉含蘇丹紅後，高雄市除追查保欣下游產品流向，也擴大市場端、通路端稽查。

台北市衛生局昨也依違反食安法嚴重忽視食品業者應盡責任，針對涉及使用蘇丹紅的業者開罰144萬元台幣，加上上次開罰200萬元台幣，累計罰款344萬元台幣（約10.86萬美元）。

另外，除了蘇丹紅外，食藥署正擬定高風險品項名單加強產品管制，未來只要發現違規情節就禁止廠商報驗輸入。

國防部 教育部

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